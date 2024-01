Apple sẽ loại bỏ tính năng gây tranh cãi của Apple Watch

Cuộc chiến pháp lý giữa Apple và Masimo vẫn đang diễn ra căng thẳng, và mới đây, Tòa phúc thẩm Liên bang Mỹ đã bác bỏ yêu cầu của Apple về việc gia hạn lệnh cấm tạm thời đối với việc bán Watch Series 9 và Watch Ultra 2 tại Mỹ. Để giải quyết vấn đề, Apple đã bắt đầu bán hai mẫu smartwatch này mà không có tính năng đo nồng độ oxy trong máu (SpO2) ở Mỹ kể từ ngày 18/1.

Mặc dù Watch Series 9 và Ultra 2 vẫn sở hữu phần cứng để đo nồng độ oxy trong máu, nhưng Apple đã vô hiệu hóa tính năng này thông qua phần mềm. Biểu tượng "Blood Oxygen" vẫn sẽ hiển thị trong danh sách ứng dụng, nhưng khi bạn nhấn vào, đồng hồ sẽ thông báo "The Blood Oxygen app is no longer available. Learn more in the Health app on your iPhone” (Ứng dụng Blood Oxygen không còn khả dụng. Tìm hiểu thêm trong ứng dụng Health trên iPhone của bạn).

Apple gỡ bỏ tính năng đo SpO2 trên hai dòng smartwatch mới nhất của hãng.

Apple cho biết, Watch Series 9 và Ultra 2 không có tính năng đo SpO2 sẽ có số model kết thúc bằng LW/A. Theo công ty, thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến Watch Series 9 và Watch Ultra 2 đã được bán trước ngày 18/1 tại Mỹ, cũng như không ảnh hưởng đến thiết bị đang được bán ở các khu vực khác bên ngoài Mỹ.

Các chuyên gia ước tính rằng, cuộc chiến pháp lý giữa Apple và Masimo có thể kéo dài khoảng một năm để giải quyết. Trong thời gian đó, những người mua Watch Series 9 và Ultra 2 tại Mỹ sẽ không thể sử dụng tính năng đo nồng độ oxy trong máu. Việc thiếu tính năng này có thể là một đòn giáng mạnh đối với nhiều khách hàng, bởi đây là một trong những tính năng quan trọng nhất của một chiếc smartwatch.

