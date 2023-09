Apple khai tử mẫu iPhone được chưa chuộng nhưng “siêu ế”

Mặc dù không công bố chính thức nhưng Apple đã lặng lẽ loại bỏ iPhone 13 Mini khỏi dòng sản phẩm của mình ngay sau sự kiện ra mắt iPhone 15 Series. Dòng sản phẩm mà công ty bày bán hiện tại gồm iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 14, iPhone 13 và iPhone SE (2022). Như vậy, công ty đã ngừng sản xuất chiếc iPhone cỡ nhỏ cuối cùng của mình.

iPhone Mini không còn phù hợp cho đại đa số người dùng.

Apple lần đầu tiên giới thiệu điện thoại iPhone Mini 5,4 inch vào năm 2020 với iPhone 12 Mini. Mặc dù một số người đánh giá cao sản phẩm nhưng có vẻ như họ chỉ là thiểu số so với tất cả người dùng Apple. Có thể nhiều người đã quay lưng với iPhone 12 Mini do thời lượng pin kém hơn đáng kể so với iPhone 12 và màn hình cảm th ấy chật chội.

Chưa đầy một năm sau, Apple phải giảm 70% sản lượng iPhone 12 Mini. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Apple không giới thiệu iPhone 14 Mini vào năm ngoái, khiến người mua chỉ còn lại lựa chọn iPhone 13 Mini vào năm trước.

Giờ đây, Apple sẽ không còn bán iPhone 13 Mini nữa. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể tìm thấy sản phẩm này bằng cách mua từ các nhà mạng hoặc nhà bán lẻ bên thứ ba như Amazon. Ngoài ra, còn có một số điện thoại Android nhỏ gọn vài iPhone SE 3 thân thiện với ngân sách cũng là lựa chọn giá trị.

Các mẫu iPhone được Apple bán chính thức hiện nay.

iPhone SE 3 có màn hình 4,7 inch thậm chí nhỏ hơn iPhone Mini, nhưng đáng buồn là nó thiếu các tính năng như camera kép, MagSafe, 5G băng thông siêu rộng và Face ID.

Bên cạnh iPhone 13 Mini, Apple cũng đã lặng lẽ khai tử hai mẫu iPhone 14 Pro và 14 Pro Max. Điều này không quá ngạc nhiên khi công ty thường áp dụng chiến lược này đối với các mẫu iPhone Pro của một năm trước mỗi khi ra mắt iPhone mới.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]