99% mọi người không biết điều này khi sử dụng tủ lạnh

Khi nói đến chế độ ăn uống, chúng ta không thể không nhắc đến chế độ ăn uống lành mạnh, đặc biệt trong thời đại nguồn nguyên liệu dồi dào như hiện nay, con người càng chú trọng đến tính hợp lý và sức khỏe của chế độ ăn uống.

Như một thiết bị gia dụng quan trọng để bảo quản thực phẩm, tủ lạnh không chỉ có nhiệm vụ giữ ẩm cho thực phẩm, đảm bảo tính tươi ngon và làm mát giúp bảo quản lâu dài mà còn đảm bảo thực phẩm không bị ẩm mốc, hư hỏng có thể gây ra vi khuẩn có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe con người. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết về lý do khiến vi khuẩn xuất hiện trong tủ lạnh.

Trước hết chúng ta cần hiểu rằng nguồn gốc của vi khuẩn thực phẩm chủ yếu đến từ hai khía cạnh, một là thực phẩm mang theo vi khuẩn trước khi cho vào tủ lạnh, hai là thực phẩm bảo quản quá lâu sẽ bị vi khuẩn xâm nhập. Trong số này, loại thứ hai phổ biến hơn.

Điều này thường xảy ra do thực phẩm có khả năng “truyền mùi”. Những nguyên liệu dễ bị chuyển mùi bao gồm rau quả tươi, trứng, hải sản,… Các loại khí độc hại như “hydrogen sulfua và metyl mercaptan” sẽ sinh ra trong không gian kín của tủ lạnh, cuối cùng tủ lạnh sẽ bị chuyển về trạng thái như một “phòng nuôi cấy vi khuẩn”. Đó là lý do trong những năm gần đây, rất nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra, thậm chí có trường hợp suýt tử vong do vô tình ăn phải thực phẩm chứa vi khuẩn trong tủ lạnh.

Ngoài ra, “đồng phạm” gây ra mùi hôi tủ lạnh phần lớn nằm ở vấn đề chức năng của chính tủ lạnh. Tủ lạnh làm mát bằng không khí sử dụng hệ thống chu trình đơn thường chỉ có một thiết bị cung cấp dàn hơi cho cả ngăn mát và ngăn đông.

Ví dụ, khi ngăn đông cần làm lạnh, nhiệt độ ngăn làm mát cũng sẽ dao động. Hơn nữa, do hạn chế của ngăn mát nên nhiệt độ ngăn đông sẽ không hạ đủ thấp, gây ra mùi hôi thực phẩm. Máy nén cũng sẽ tăng do khởi động thường xuyên và làm tiêu tốn điện năng.

Vì vậy, người dùng nên cố gắng mua một chiếc tủ lạnh làm mát bằng không khí có hệ thống tuần hoàn đa chiều với mỗi ngăn được trang bị một dàn hơi độc lập, có thể hoạt động độc lập và kiểm soát nhiệt độ chính xác nhằm tối đa hóa độ tươi ngon của thực phẩm mà không gây mùi hôi, đồng thời loại bỏ khả năng sản sinh vi khuẩn và virus.

