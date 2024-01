3 cặp kính thông minh ấn tượng nhất tại CES 2024

Kính thông minh vẫn chưa thực sự bùng nổ về mức độ phổ biến nhưng nhờ sự xuất hiện của tai nghe Meta Quest 3 và Kính thông minh Ray Ban cùng kính thực tế hỗn hợp Vision Pro của Apple, công nghệ kính thông minh đang được chú ý nhiều hơn bao giờ hết.

Dưới đây là những chiếc kính thông minh tốt nhất có mặt tại sàn triển lãm CES 2024 theo đánh giá từ chuyên trang Laptop Mag.

1. Kính thông minh TCL RayNeo X2 Lite

Kính thông minh RayNeo X2 Lite của TCL đã có màn ra mắt ấn tượng tại CES 2024 và giới thiệu một số công nghệ tiên tiến nhất.

Kính thông minh TCL RayNeo X2 Lite.

Sản phẩm không chỉ có dãy mic tích hợp và bộ loa trong khung chắc chắn mà còn có màn hình chiếu MicroLED cho lớp phủ AR.

Màn hình này có khả năng phản chiếu các thiết bị như điện thoại, bảng điều khiển trò chơi hoặc máy tính xách tay của người dùng. Đồng thời, màn hình có thể hoạt động thông qua chip Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 1 tích hợp và camera 12MP trong khung để cung cấp trải nghiệm AR như dịch thuật với tính năng theo dõi khuôn mặt và phụ đề.

Kính thông minh RayNeo X2 Lite thậm chí còn bao gồm trợ lý AI, giúp người dùng có thể tương tác giống như các chatbot khác, hình đại diện 3D sẽ xuất hiện qua ống kính để trả lời các câu hỏi hoặc thắc mắc của người dùng.

2. Kính thông minh Xreal Air 2 AR

Kính thông minh Air 2 AR của XREAL hoạt động giống như màn hình đeo, cho phép người dùng hình dung các cửa sổ nổi phản chiếu thiết bị đồng thời cung cấp khả năng phát lại âm thanh phong phú, cho trải nghiệm đa phương tiện sống động. Nếu sử dụng phụ kiện XREAL Beam bổ sung, người dùng thậm chí có thể trải nghiệm AR ở 3DoF (ba bậc tự do), mở rộng hơn nữa tiềm năng của chúng.

Kính thông minh Xreal Air 2 AR.

Tại CES 2024, XREAL đã ra mắt kính thông minh Air 2 Ultra AR - phiên bản cao cấp hơn của Air 2, mang đến trải nghiệm AR 6DoF (sáu bậc tự do) trong một bộ kính thông minh chỉ lớn hơn một chút so với kính râm Warfarer. Air 2 Ultra là một bước tiến lớn so với mẫu Air 2 tiêu chuẩn với tính năng theo dõi tay/đầu và nhận dạng mặt phẳng để tái tạo trải nghiệm AR đầy đủ với cảm biến môi trường 3D kép mới.

Đây là phiên bản nhỏ gọn nhất của kính AR với mức giá 700 USD (người dùng 17,15 triệu đồng). Kính đem lại hình ảnh Micro OLED 1080P với độ sắc nét và rõ ràng đáng ngạc nhiên.

3. Kính thông minh Solos AirGo 3

Chỉ với một cú chạm đơn giản vào thái dương, người đeo Solos AirGo 3 có thể tương tác với ChatGPT của OpenAI thông qua lời nhắc bằng giọng nói và nhận được câu trả lời nhanh chóng qua loa của AirGo 3. Do đó, người dùng có thể rảnh tay để truy cập nhanh vào chatbot để nhận lời khuyên hoặc thông tin, rất hữu ích khi đang lái xe, viết, vẽ hoặc chế tạo.

Kính thông minh Solos AirGo 3.

Bên cạnh đó, AirGo 3 còn khai thác sức mạnh của ChatGPT để cung cấp bản dịch trực tiếp thông qua tính năng mới có tên SolosTranslate. Tính năng mới này cho phép kính hoạt động giống như một thông dịch viên cá nhân, có thể chuyển đổi ngôn ngữ theo thời gian thực thông qua văn bản hoặc âm thanh.

Tính năng mới thậm chí có thể sử dụng cho nhóm, cho phép nhiều người tham gia chuyển đổi ngôn ngữ hoặc nghe theo các ngôn ngữ tuỳ chọn.

