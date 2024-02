3 cách giúp Samsung "đánh bại" kính thực tế hỗn hợp của Apple

Kính Apple Vision Pro của "Nhà Táo" là một trong những sản phẩm công nghệ có tiếng vang lớn nhất trong vài năm qua. Mặc dù có giá thành cao nhưng kính thực tế hỗn hợp của Apple đã mở rộng tầm mắt của nhiều người về những tiềm năng của điện toán không gian. Một trong những câu hỏi lớn nhất là Samsung sẽ làm gì để cạnh tranh với sản phẩm này.

Ảnh minh hoạ.

Samsung đang hợp tác với Google và Qualcomm để sản xuất và phát hành kính XR - Extended Reality (Thực tế mở rộng) của riêng mình. Nhiều tin đồn cho hay, thiết bị sẽ có tên Samsung Infinite - "Vô hạn", hoàn toàn có thể cạnh tranh với kính Vision Pro.

1. Chip mới và phần cứng tốt hơn

Qualcomm đã phát triển một con chip mới được thiết kế riêng cho trải nghiệm XR, Snapdragon XR2+ Gen 2. Theo báo cáo, con chip này sẽ được Samsung và Google sử dụng trong các kính trong tương lai. Snapdragon XR2+ Gen 2 hỗ trợ độ phân giải 4,3K cho mỗi mắt với tốc độ tới 90 khung hình/giây.

Ảnh minh hoạ.

XR2+ Gen 2 sẽ mang lại hiệu suất GPU cao hơn 15% và tần số CPU tối đa cao hơn 20% so với Snapdragon XR2 Gen 2 trước đó. Do đó, đây là một con chip mạnh mẽ và là một "đối thủ" mạnh mẽ so với chip M2 và R1 kép của Vision Pro.

Hiện tại, nhiều dấu hiệu và bằng sáng chế về phần cứng khác của Samsung cũng đã xuất hiện. Tấm nền có tên “Flex Magic” được phát hiện được xem là "chìa khóa" giúp ngăn ngừa chóng mặt và chênh lệch thị giác trong trải nghiệm XR. Samsung cũng đã bắt đầu nghiên cứu hai loại cảm biến ISOCELL Vizion time of fly (ToF) khác nhau. Cảm biến ISCOCELL 63D sử dụng sóng điện từ để đo một vật thể và hiển thị dưới dạng 3D.

2. Pin "trâu" hơn

Một trong những nhược điểm về kính Vision Pro là thời lượng pin tương đối ngắn, chỉ kéo dài từ 2 - 2,5 giờ. Do đó, một trong những cách tốt hơn để Samsung Infinite cạnh tranh là cung cấp thời lượng pin dài hơn. Chip Snapdragon mới có tiềm năng hoạt động hiệu quả hơn giải pháp chip kép của Apple, đặc biệt nếu xét đến lịch sử của thương hiệu này.

Ảnh minh hoạ.

Hiện tại, chip Snapdragon của Qualcomm có thể mang lại thời lượng pin tốt nhất. Ví dụ: OnePlus 12, Galaxy S24 Ultra và Galaxy S24 Plus được trang bị chip Snapdragon 8 Gen 3 đều có thời lượng sử dụng hơn 16 giờ - lọt vào danh sách smartphone pin "trâu" nhất. Vì vậy, mặc dù Samsung Infinite có thể không có thời lượng pin dài bằng smartphone nhưng con chip mới có thể mang lại đồ họa tương đương và có thời lượng pin tổng thể tốt hơn.

3. Có giá rẻ hơn

Một trong những phàn nàn lớn nhất về Vision Pro là giá thành của thiết bị. Kính Vision Pro được niêm yết ở mức 3.500 USD (khoảng 85 triệu đồng). Do đó, có tin đồn cho hay, kính Samsung Infinite đang hướng tới việc cắt giảm chi phí xuống thấp hơn.

Ảnh minh hoạ.

Nếu giá của Samsung Infinite có thể sẽ rẻ hơn kính Vision Pro, chúng sẽ thu hút khách hàng tốt hơn.

Những thách thức

Samsung Infinite hoàn toàn có khả năng vượt qua Vision Pro. Tuy nhiên, sản phẩm vẫn có một số điểm cần khắc phục. Điều này bao gồm tính năng theo dõi bằng mắt, hệ điều hành và hỗ trợ nhà phát triển. Tuy nhiên, sự hợp tác giữa Samsung, Google và Qualcomm sẽ mang tới nhiều thuận lợi về phần cứng và phần mềm - từng cạnh tranh rất tốt với Apple.

Việc sử dụng chip Snapdragon mới và phần cứng khác cùng với khả năng có thời lượng pin tốt hơn và chi phí rẻ hơn có thể là một khởi đầu tuyệt vời. Dự kiến, sản phẩm sẽ được công bố vào cuối năm nay.

Kính Apple Vision Pro được đánh giá rất cao với nhiều sự phát triển cũng như hỗ trợ xung quanh. Vì thế, nỗ lực của Samsung và Google cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Giá bán, hiệu suất và trải nghiệm sẽ quyết định liệu điều đó có đủ hay không.

