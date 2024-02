Xe rẻ qua thời vàng son

Với doanh số lẹt đẹt - chỉ vài chục đến vài trăm chiếc mỗi tháng, các mẫu ô tô giá rẻ không còn được nhiều hãng coi là mẫu chiến lược và khai thác triệt để như trước.

Doanh số đi xuống

Mẫu ô tô đang "làm mưa làm gió" trên thị trường là Mitsubishi Xpander đạt tổng doanh số trong năm 2023 lên đến 20.000 chiếc. Tuy nhiên, bản số sàn có giá rẻ nhất trong dải các phiên bản với 550 triệu đồng/chiếc lại ghi nhận doanh số rất thấp, chỉ 1.902 chiếc. Còn lại gần 18.000 chiếc giao đến tay khách hàng là bản cao cấp được trang bị nhiều công nghệ và tiện ích.

Tương tự, với mẫu sedan giá rẻ Mitsubishi Attrage, hãng chỉ tiêu thụ được hơn 5.000 chiếc trong cả năm qua, trong đó chủ yếu là bản cao cấp. Dòng ô tô giá rẻ Ertiga của Suzuki chỉ có... 3 chiếc bản thường được bán ra trong năm 2023 trong khi doanh số bản hybrid lên đến 1.100 chiếc.

Một trong những mẫu ô tô giá rẻ hiện nay

Thương hiệu khá mạnh trên thị trường là Toyota những năm gần đây ra mắt hàng loạt mẫu ô tô giá rẻ như Wigo, Avanza hay Raize để cạnh tranh với một số hãng xe bình dân cũng như hãng cao cấp có nhiều phân phúc sản phẩm nhưng chỉ đạt doanh số khiêm tốn lần lượt 1.748, 3.783 và 4.500 chiếc trong năm 2023.

Chỉ cách đây ít năm, một số mẫu xe giá rẻ như Kia Morning, Hyundai i10 được xem là mẫu "vua doanh số" với khoảng 20.000 chiếc/năm. Nhưng gần đây, các mẫu này không còn hấp dẫn khách hàng, doanh số giảm mạnh. Trong đó, Kia Morning tiêu thụ được 1.467 chiếc trong năm ngoái, còn Hyundai i10 khá hơn với doanh số hơn 7.000 chiếc nhờ có nhiều phiên bản.

Nhiều mẫu xe khác có giá từ 450 triệu đến dưới 600 triệu đồng/chiếc như Stargazer hay Elantra của Hyundai cũng không còn được ưa chuộng, doanh số cả năm chỉ đạt vài ngàn chiếc, do trang bị ít công nghệ, tiện ích.

Nhu cầu, tâm lý tiêu dùng thay đổi

Nguyên nhân chính dẫn đến việc các dòng ô tô giá rẻ bị thất sủng dù trước đây được khách hàng ưu ái lựa chọn là bởi nhu cầu, tâm lý tiêu dùng đã thay đổi theo hướng quan tâm đến các bản hoặc dòng xe cao cấp hơn.

Bà Nguyễn Thị Ngân Hà, Giám đốc bán hàng Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ô tô Phương Nguyên, cho hay 70% - 80% khách hàng hiện có xu hướng chọn xe bản cao cấp bởi quan tâm nhiều hơn đến sự an toàn của bản thân và gia đình. Nhiều hãng xe cũng nhận định người tiêu dùng không còn coi ô tô là phương tiện di chuyển tiện lợi mà đòi hỏi ngày càng cao về tính an toàn và tiện nghi.

Trước xu thế tiêu dùng thay đổi, lãnh đạo Ford Việt Nam cho biết thời gian tới, hãng sẽ không giới thiệu thêm mẫu xe giá rẻ ra thị trường như trước đây. Trước đó, hãng đã ngưng cung cấp một số mẫu giá rẻ như Fiesta, EcoSport, Focus và tập trung phát triển, khai thác các mẫu cao cấp hơn.

Trong đó, một mẫu hoàn toàn mới được Ford trình làng cách đây không lâu là Territory với kích thước rộng rãi, gầm cao, trang bị nhiều công nghệ an toàn và đầy đủ tiện nghi. Mẫu này có giá không rẻ, khoảng 800 - 900 triệu đồng/chiếc nhưng doanh số năm qua vẫn đạt 9.000 chiếc.

Ông Thái Quang Huy, Giám đốc kinh doanh Công ty CP Dịch vụ Sài Gòn Ô tô Gia Định, lý giải dòng xe giá rẻ thoái trào do hiện nay, các hãng liên tục đưa ra nhiều mẫu mới với trang bị, tiện ích phong phú nhưng mức giá khá hợp lý, người tiêu dùng có rất nhiều lựa chọn. Chỉ cần chi thêm vài chục triệu đến khoảng 100 triệu đồng là khách hàng có thể sở hữu mẫu ô tô ưng ý, thay vì mua xe giá rẻ song lại thiếu tính năng an toàn.

"Khách hàng ngày càng quan tâm và đặt độ an toàn của xe lên hàng đầu, sau đó mới đến yếu tố giá. Nhiều người có khoảng 300 - 400 triệu đồng sẽ chọn mua ô tô dòng cao cấp đã qua sử dụng chứ không mua xe mới giá rẻ nữa" - ông Huy cho hay.

Một số doanh nghiệp kinh doanh ô tô cho rằng nguyên nhân không nhỏ khiến dòng xe giá rẻ giảm sức hút là vì nhu cầu sử dụng để kinh doanh dịch vụ giảm mạnh do dịch COVID-19 bùng phát và kinh tế khó khăn kéo dài. Chưa kể, người sử dụng dịch vụ cũng ngày càng kén chọn - ưu tiên lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ có xe mới và rộng rãi để có trải nghiệm thoải mái.

Vì sao không nên chọn ô tô quá nhỏ?

Ông Nguyễn Minh Đồng, chuyên gia ô tô, lưu ý không nên chọn ô tô có kích cỡ quá nhỏ vì khi tham gia giao thông trên các tuyến đường lớn, đường cao tốc với vận tốc cao, xe sẽ gây cảm giác bồng bềnh, không an toàn. Khách hàng nên chọn những mẫu xe có kết cấu cứng cáp, vững chắc, trang bị nhiều công nghệ an toàn để yên tâm hơn khi sử dụng và hạn chế nguy hiểm nếu không may xảy ra va chạm.

Nguồn: [Link nguồn]