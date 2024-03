Vì sao giá cà phê tăng phi mã?

Ngày 12-3, giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên được ghi nhận ở mức 90.500 – 91.500 đồng/kg, tiếp tục duy trì giá hơn 90.000 đồng/kg hơn 1 tuần nay.

Ở mức giá này, so với 1 năm trước, giá cà phê đã tăng gấp 2 lần và so với cuối năm 2023, giá cà phê đã tăng 50%.

Trong khi đó, giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ hạn giao tháng 5 cũng ở mức 3.297 USD/tấn, thấp hơn mức giá ngày 8-3 là 84 USD/tấn.

Trong những phiên giao dịch trên sàn London gần đây, giá cà phê Robusta đã mất đà tăng như trước.

Giá cà phê liên tục lập kỷ lục mới

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (Vicofa), cho hay thông thường sau vài phiên giá cà phê trên sàn giảm thì sẽ tác động đến giá cà phê nội địa.

Về lý do cà phê tăng giá phi mã, Chủ tịch Vicofa nói rằng do nhiều lý do tác động nhưng có 3 lý do chính.

Thứ nhất, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, hiện tượng El Nino gây khô hạn khắp các vùng trồng cà phê toàn cầu. Có thể vụ vừa qua, cà phê không bị mất mùa nhiều nhưng các nhà mua hàng lo lắng cho những vụ cà phê tới. Riêng tại Việt Nam, trong vụ mùa 2023-2024 (tính từ tháng 10 năm trước đến tháng 9 năm sau), sản lượng hụt mất khoảng 10%.

Ông Nguyễn Nam Hải - Chủ tịch Vicofa

Thứ hai, các cuộc xung đột quân sự trên thế giới, căng thẳng trên Biển Đỏ khiến cước vận chuyển và nhiều chi phí tăng, đẩy giá cà phê lên cao.

Thứ ba, hiện nhiều nhà đầu cơ tài chính trên thế giới chọn cà phê (sau dầu mỏ và vàng) để đầu cơ cũng khiến giá cà phê tăng nóng.

Về xu hướng giá cà phê sắp tới, ông Nguyễn Nam Hải cho rằng rất khó dự đoán. Cũng như trước đây, không có chuyên gia cà phê nào có thể dự đoán giá cà phê trong nước có thể lên đến 92.000 đồng/kg như hiện nay.

"Tuy nhiên, một điều chắc chắn là giá cà phê Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao" - Chủ tịch Vicofa khẳng định.

