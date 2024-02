Vé máy bay Tết hạ giá giờ chót

Trưa 2-2, chị V.H. (ngụ TP HCM) cho biết đặt vé khởi hành lúc 1 giờ sáng từ sân bay Tân Sơn Nhất và dự kiến hạ cánh ở TP Vinh (tỉnh Nghệ An) lúc 3 giờ nhưng đến khi hạ cánh mới biết máy bay đã đáp xuống sân bay Nội Bài. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, chị vẫn đang trên xe khách từ Hà Nội về Vinh.

Máy bay không thể hạ cánh

"Xuống sân bay, Bamboo Airways mới thông báo lý do bất khả kháng nên máy bay không đáp được ở sân bay Vinh. Hãng hỗ trợ 250.000 đồng/hành khách để đi xe khách về nhà..." - chị V.H. kể.

Tương tự, khởi hành từ TP HCM đi Hà Nội sáng 2-2, chuyến bay của chị Đào Ngọc Anh (ngụ TP HCM) cũng phải hạ cánh ở sân bay Cát Bi (TP Hải Phòng). Sau đó, chị phải tiếp tục di chuyển từ Hải Phòng về Hà Nội.

Anh N.V.H. (ngụ TP HCM) phản ánh chuyến bay đi Hà Nội dự kiến khởi hành lúc 6 giờ sáng 2-2 nhưng đến 9 giờ 30 phút, hành khách vẫn ngồi chờ bay trên máy bay trong tình trạng không biết khi nào được cất cánh. "Vạ vật ở sân bay và trên máy bay từ 4 giờ sáng đến 13 giờ, tôi mới đáp xuống sân bay Nội Bài" - anh H. mệt mỏi nói.

Đại diện Bamboo Airways xác nhận do thời tiết xấu, sương mù dày đặc, tầm nhìn giảm vào rạng sáng 2-2 ở các địa phương phía Bắc nên một số chuyến bay không thể hạ cánh theo lịch trình ban đầu mà phải điều chỉnh kế hoạch khai thác.

Vietnam Airlines cũng thông báo đã phải điều chỉnh lịch bay do ảnh hưởng của sương mù tại khu vực miền Bắc và miền Trung, bao gồm sân bay Nội Bài (TP Hà Nội), Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa), Vinh (tỉnh Nghệ An) và Phú Bài (tỉnh Thừa Thiên - Huế). Để bảo đảm an toàn khai thác, hãng lùi thời gian cất cánh 2-6 giờ đối với chuyến bay đến, đi từ các sân bay này trong sáng 2-2. Theo đó, 8 chuyến bay TP HCM - Vinh, 1 chuyến TP HCM - Thanh Hóa và 1 chuyến TP HCM - Huế bị chậm giờ cất cánh.

Theo các hãng hàng không, đến chiều 2-2, nhiều chuyến bay từ TP HCM đi Đà Nẵng vẫn phải lùi giờ bay khoảng 1-2 giờ. Các chuyến bay cất cánh từ sân bay Nội Bài cũng phải lùi thời gian khai thác để bảo đảm an toàn.

Nhiều người ở TP HCM cho biết vừa mua được vé máy bay về quê vào giờ chót với giá không quá cao.Ảnh: LAM GIANG

Bất ngờ vé máy bay Tết

Nhiều người khá bất ngờ khi cận Tết vẫn mua được vé máy bay về quê với giá không quá cao. Chị Trần Thu (ngụ TP HCM) cho biết vừa mua 3 vé máy bay khứ hồi từ TP HCM về Bình Định cho cả nhà với giá hơn 13 triệu đồng, tức khoảng 4,4 triệu đồng/vé khứ hồi. "Khoảng 1-2 tuần trước, các đại lý vé máy bay đều thông báo đường bay tần suất ít chuyến đã hết sạch vé. Khi nhận được thông báo còn vé vào 2 ngày trước, tôi rất bất ngờ" - chị Thu nói. Chiều 2-2, chị Nguyễn Yến (ngụ TP HCM) vào website hãng bay để tìm vé về Thanh Hóa dịp Tết này và thấy vẫn còn vé giá khoảng 3,2 triệu đồng/chiều, thấp hơn so với những tuần trước đó.

Theo tìm hiểu của phóng viên, các hãng hàng không đã bổ sung vé máy bay sau khi tăng tần suất khai thác, nhập thêm máy bay mới. Thống kê mới nhất của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy các chặng bay từ TP HCM đi Hải Phòng, Thừa Thiên - Huế, Pleiku, Thanh Hóa, Chu Lai, Quảng Bình... hiện có tỉ lệ đặt chỗ ở mức cao, khoảng 85%-98%; cá biệt, chặng TP HCM - Quảng Bình có tỉ lệ đặt chỗ 89%-103%. Với việc các hãng bổ sung tải cung ứng, một số đường bay địa phương đã bớt "nóng" so với tuần trước, một số ngày vẫn còn chỗ. Ví dụ, đường bay TP HCM - Buôn Ma Thuột có tỉ lệ đặt chỗ từ ngày 3 đến 5-2 chỉ ở mức 76%-83%; đường bay TP HCM đi Tuy Hòa, Quy Nhơn, Vinh... vẫn còn vé.

Đường bay nhộn nhịp nhất cả nước là TP HCM - Hà Nội cũng vẫn còn nhiều chỗ. Giá vé thấp nhất đang được Vietjet, Bamboo Airways, Vietravel Airlines mở bán là 3,4-3,5 triệu đồng/chặng; Vietnam Airlines từ 3,6 triệu đồng/chặng bay vào ban đêm hoặc rạng sáng. So với tuần trước, tỉ lệ đặt chỗ trên đường bay trục TP HCM - Hà Nội giai đoạn này bắt đầu tăng, dàn đều trong các ngày với tỉ lệ từ 56%-73%.

Tuy nhiên, ở chiều bay ngược lại từ Hà Nội - TP HCM, giá vé vào các ngày cao điểm từ 17 đến 18-2 (mùng 8 và 9 âm lịch), vẫn rất cao - lên đến hơn 9 triệu đồng/chiều vé Vietnam Airlines.

Tiếp tục tăng tải 2-3 chuyến/ngày

Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong giai đoạn cao điểm Tết, toàn bộ 15 máy bay thuê có tổ bay (thuê ướt) của các hãng hàng không Việt Nam đã được đưa vào khai thác. Cục đang tiếp tục chỉ đạo và phối hợp các hãng, cảng hàng không để bổ sung tải cung ứng, dự kiến từ 2-3 chuyến/ngày trên một số đường bay từ TP HCM đi các địa phương có nhu cầu cao.

