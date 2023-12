TP HCM: Phát hiện gần 25 tấn nội tạng động vật không hạn sử dụng

Trước đó, ngày 18-12, đoàn kiểm tra gồm Đội QLTT số 3, Cục QLTT TP HCM phối hợp với Công an phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức; Đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP Thủ Đức và Đội 7 - Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP HCM tiến hành kiểm tra Công ty TNHH DECQB LOGISTICS trên đường Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu, phát hiện gần 25 tấn nội tạng heo, bò không hạn sử dụng.

Bắt giữ số lượng lớn nội tạng heo, bò

Công ty TNHH DECQB LOGISTICS do ông N.D.A làm giám đốc, hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên.

Đoàn kiểm tra ghi nhận kho lạnh của công ty này đang chứa trữ số lượng lớn hàng hóa là nội tạng động vật đông lạnh các loại với nhiều vi phạm.

Nội tạng chất đầy kho lạnh

Toàn bộ số thực phẩm trên không ghi xuất xứ, không ngày sản xuất, không hạn sử dụng, không hóa đơn chứng từ.

Nội tạng vi phạm được tiêu hủy

Kho hàng chứa 3,11 tấn bao tử heo; 9,15 tấn vú heo, 5 tấn lá sách bò, 7,1 tấn dồi trường heo và 650 kg trứng gà non. Tổng số nội tạng vi phạm này lên đến gần 25 tấn, trị giá gần 2,5 tỉ đồng.

Tiêu hủy hàng vi phạm

Tiêu hủy nội tạng

Nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Cục QLTT TP HCM đã chỉ đạo các đội QLTT tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, công tác quản lý địa bàn, kiểm soát thị trường để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

