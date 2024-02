Tàu thuyền đầy ắp 'lộc biển', cảng cá nhộn nhịp mua bán

Những ngày này, tại cảng cá Lạch Vạn (huyện Diễn Châu, Nghệ An), từng lượt tàu, thuyền cập cảng với khoang đầy ắp các loại hải sản. Ngư dân hối hả dùng khay vận chuyển “lộc biển” lên bờ.

Ngư dân Nguyễn Văn Danh (47 tuổi, trú xã Diễn Ngọc) cho biết, tàu của ông ra khơi chuyến đầu năm trong ngày mùng 5 Tết, đến nay đã là chuyến thứ 5. Hải sản đánh bắt được đa dạng như tôm, mực, cá cơm, cá trích,…, thu về hàng chục triệu đồng. “Những chuyến biển đầu năm, chúng tôi không đặt nặng vấn đề sản lượng đánh bắt, chỉ mong chuyến ra khơi diễn ra thuận lợi. Thời điểm này, hải sản bán được giá nên ai cũng phấn khởi”, ông Danh chia sẻ.

Cá cơm (còn gọi là cá trỏng) được mùa ngày đầu năm mới

Theo các ngư dân, những ngày sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thời tiết thuận lợi sau thời gian biển động đã giúp họ có thu nhập lớn. Đây là tín hiệu vui đầu năm mới. Trong ảnh, ngư dân đang phân loại hải sản ngay trên tàu thuyền.

Phía trên bờ, tiểu thương cùng người dân ngã giá mua bán. Tiếng trao đổi, cười nói rôm rả vang khắp cả bến cảng.

Theo một số tiểu thương, thời điểm này người dân tiêu thụ hải sản mạnh, đặc biệt là hải sản tươi sống.

Cảnh mua bán nhộn nhịp, khẩn trương bên trong cảng cá.

Cá tươi được làm sạch, nướng ngay tại cảng.

Ông Ngô Xuân Thủy, Trưởng Cảng cá Lạch Vạn (thuộc Ban quản lý Cảng cá Nghệ An) cho biết, Cảng cá Lạch Vạn là một trong những cảng cá lớn nhất tỉnh Nghệ An. Chuyến ra khơi đầu năm, đã mang lại thu nhập khá cho bà con ngư dân. Do thời điểm đầu năm, hải sản tươi sống đắt hàng nên phiên mua bán tại cảng cá chỉ diễn ra trong thời gian khoảng 1 tiếng.

