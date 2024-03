Sức mua kém, giá xe máy giảm sâu sau Tết

Ghi nhận tại một vài đại lý bán xe máy, hiện nay hàng loạt các mẫu xe máy 'hot' như Honda Vision, SH, Yamaha Grande... đang được giảm giá xuống mức hấp dẫn nhằm chạy đà doanh số năm mới 2024 và thu hút người tiêu dùng.

Đặc biệt, ngay cả những dòng xe phổ biến như Honda Vision, SH hay LEAD... cũng giảm giá, nhiều mẫu còn được đại lý chào với mức thấp hơn giá niêm yết của hãng.

Anh Khỏe (Cửa hàng trưởng đại lý Yamaha, TP Thái Bình) chia sẻ: "Thị trường sau Tết rất ảm đạm, mỗi ngày chỉ một vài khách đến xem xe, thậm chí có những ngày không có khách nào".

Nhiều mẫu xe Yamaha giảm giá sau Tết.

Lí giải về sự vắng khách này, anh Khỏe cho hay, nhu cầu mua xe máy của người dân chủ yếu tập trung trong giai đoạn trước Tết, do vậy sau Tết thường không có khách. Để kích cầu người tiêu dùng, tăng doanh số, các đại lý bán xe máy phải giảm giá, khuyến mãi "chào mời" khách hàng.

"Hiện nay, giá bán tại đại lý của mẫu Grande với bản đặc biệt và giới hạn giữ ở mức 46 - 47 triệu đồng/xe, thấp hơn giá đề xuất 2 triệu đồng, mẫu xe Janus có giá dao động từ 30 - 33 triệu đồng/xe, thấp hơn tháng trước khoảng 500.000 đồng, tùy theo các đại lý", anh Khỏe nói.

Trước sức mua èo uột, các đại lý bắt buộc phải giảm giá, đây cũng là cơ hội cho nhiều khách hàng mua xe máy thời điểm này nhằm tiết kiệm chi phí.

Anh Lý Văn Hồng (quê Cao Bằng) tranh thủ thời điểm giá xe máy giảm để mua xe.

Anh Lý Văn Hồng (quê Cao Bằng) chia sẻ sau khi tham khảo giá xe máy: "Nhận thấy đây là thời điểm các hãng xe giảm giá sâu, tôi đã quyết định "đổi xe", tính tổng tất cả chi phí chỉ khoảng 47 triệu đồng/xe, giảm khoảng 2 - 3 triệu so với dịp cuối năm 2023".

Tương tự tại các đại lý dòng xe máy Honda, hiện nay được niêm yết với giá cả cực kì cạnh tranh, gần bằng giá đề xuất.

Theo nhân viên bán hàng tại đại lý Honda (đường Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội), đối với dòng xe Honda Vision bản tiêu chuẩn hiện có giá khoảng 30 triệu đồng/xe, dưới mức đề xuất hơn 1 triệu đồng. Các phiên bản cao cấp, đặc biệt và thể thao tương đương giá đề xuất lần lượt ở mức khoảng 33 - 37 triệu đồng/xe, tùy phiên bản.

Dòng xe Honda Vision tại các đại lý đang được giảm giá sâu.

Honda Air Blade cũng đang được đại lý bán ra với mức giá thấp hơn mức đề xuất của hãng từ 1 - 2 triệu đồng/xe, được bán với giá hơn 40 triệu đồng/xe.

Với dòng xe tay ga Honda SH, giá xe phiên bản tiêu chuẩn dao động hơn 70 triệu đồng. Các phiên bản cao cấp hơn như bản cao cấp, đặc biệt và thể thao dao động 84 - 86 triệu đồng/xe.

Lý giải nguyên nhân khiến các hãng xe máy đồng loạt giảm giá sản phẩm, theo Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) Koji Sugita thông tin, kinh tế khó khăn kéo theo việc người dân thắt chặt chi tiêu, giá xăng dầu liên tục biến động… là những nguyên nhân khiến lượng tiêu thụ xe máy sụt giảm.

Trước đó, theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), doanh số bán xe máy quý 4/2023 (tính từ tháng 10/2023 đến hết tháng 12/2023) là 681.963 xe, tăng 11,68% so với quý trước và giảm 18,03% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng doanh số bán hàng năm 2023 là 2.516.212 xe, giảm 16,21% so với năm 2022. Đây cũng là mức gần như là thấp nhất trong số 6 năm gần đây, thậm chí thấp hơn cả 2 năm mà đại dịch Covid-19 diễn ra là 2019 và 2020.

