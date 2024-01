Săn lùng tiền mạ rồng vàng lì xì Tết

Khoảng 10 năm trở lại đây, người dân có xu hướng lưu giữ những loại tiền độc, lạ để lì xì, cầu bình an.

Những đồng tiền có hình ảnh gắn liền với Tết Nguyên đán đang được người dân tìm kiếm.

Thói quen lì xì các thành viên trong gia đình bằng tiền lưu niệm của chị Dung ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội được duy trì khoảng 5 năm nay. Khi Tết cận kề, chị đã sắm bộ sưu tập các đồng ngoại tệ phiên bản đặc biệt.

Trong khi đó, anh Đàm Thanh Quỳnh (26 tuổi, trú tại quận Long Biên) chia sẻ: "Mỗi dịp gặp bạn bè, đồng nghiệp đầu xuân năm mới, tôi từng khá khó xử với mọi người vì không biết lì xì giá trị ra sao. Mừng tuổi nhiều thì vượt quá khả năng, nhưng ít quá cũng khó coi. Vì vậy, tôi quyết định mua tiền kỷ niệm in hình con giáp theo các năm, vừa có ý nghĩa mà giá cả phải chăng".

Tiền in hình con giáp hút khách bởi đẹp mắt, đa dạng màu sắc, gửi gắm mong ước may mắn, bình an cho năm mới và giá bán dễ tiếp cận.

Ngoài ra, nhiều người đều đồng ý việc lưu giữ vật phẩm này giúp họ hiểu thêm về giá trị văn hóa, lịch sử. Nhận thấy thị trường tiền độc, lạ ngày càng "nở rộ", các nhà sưu tầm nhận định đây là dịp để kinh doanh, có thêm thu nhập nhằm tiếp tục "săn" thêm những đồng tiền quý hơn.

Anh Chính Vương - người sưu tầm các loại tiền ở quận Thanh Xuân, Hà Nội - chia sẻ mỗi ngày cửa hàng của anh nhận gần 200 đơn đặt mua tiền in hình rồng. Những đồng ngoại tệ của chủ cửa hàng đến từ các quốc gia như Mỹ, Australia, Indonesia, Uzbekistan, Brazil.

Tiền in hình rồng năm nay có đông đảo khách hàng tìm mua vì đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng, gắn liền với năm Giáp Thìn. Trong quá trình trao đổi với khách hàng, anh Chính Vương luôn lưu ý tất cả sản phẩm đều không có giá trị lưu hành mà chỉ để lưu niệm, làm quà tặng, biếu, trang trí.

Sản phẩm đang được ưa chuộng nhất hiện này là tờ 2 USD hình rồng mạ vàng được phát hành tại Mỹ năm 2024 với giá 150.000 đồng/tờ. Mặt sau của tờ tiền này nổi bật với ảnh Tổng thống Mỹ Thomas Jefferson ở giữa, bên phải và bên trái là hình ảnh 2 con rồng vàng toát lên vẻ sang trọng. Đồng thời, tờ 2 USD còn đi kèm tấm bìa và bao lì xì, thể hiện những thông tin và nhà phát hành là Cục Khắc dấu và in ấn của Mỹ.

Diện mạo tờ 2 USD mạ rồng vàng được phát hành tại Mỹ.

Cùng với các đồng tiền in hình rồng, bộ sưu tập 36 tờ của 6 nước trên thế giới như Uzbekistan, Mongolia (Mông Cổ), Mỹ và một số khu vực khác có giá hơn 400.000 đồng/bộ đang hấp dẫn khách hàng.

Giá bán các loại tiền độc lạ dao động từ 20.000 - 150.000 đồng/tờ tùy loại. Ngoài ra, loại tiền xu có giá dao động trong khoảng 100.000 - 150.000 đồng. Theo anh Chính Vương, giá bán các loại tiền lưu niệm này sẽ phụ thuộc vào năm phát hành, tiền càng cổ thì giá càng cao. Tiếp đến, những người biết chơi sẽ xem xét về chất lượng tờ tiền và cuối cùng là số seri.

Nhiều khách hàng tìm đến loại tiền xu với thiết kế tinh xảo.

Anh Nguyễn Dương Tùng ở quận Hoàng Mai cho biết những ngày qua liên tục thức khuya, dậy sớm, đóng gói cẩn thận các loại tiền đặc biệt để vận chuyển tới khách hàng từ xa.

Hiện tại, cửa hàng của anh Tùng đang "ăn nên làm ra" với bộ sưu tập 52 tờ tiền từ 28 quốc gia trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, Nga với giá từ 400.000-600.000 đồng/bộ. Ngoài ra, khách hàng cũng săn đón combo 100 tờ tiền từ 100 quốc gia khác nhau.

Gói combo các đồng tiền đến từ nhiều quốc gia.

Cùng với các cửa hàng truyền thống, nhiều sàn thương mại điện tử ghi nhận sự gia tăng "chóng mặt" về số lượng đơn vị kinh doanh tiền in hình rồng kỷ niệm, có giá rẻ hơn tới 20%. Những mặt hàng chủ yếu gồm tờ 2 USD in hình rồng mạ vàng, đồng Patacas, đồng vàng của Hồng Kông (Trung Quốc).

