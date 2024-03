Nóng tuần qua: Tiết lộ lý do hóa đơn tiền điện tháng 2 cao gấp đôi trở lên

Hà Nội: Nhiều người “choáng váng” khi hoá đơn tiền điện cao bất thường

Trên các diễn đàn, hội nhóm, chủ đề hoá đơn tiền điện tăng cao liên tục được mang ra bàn tán, mổ xẻ vì số tiền tháng này bỗng dung tăng gấp 2-3 lần so với các tháng trước. Thậm chí, nhiều người còn nghi ngờ gia đình mình bị tính sai tiền điện.

Hoá đơn tiền điện của anh Hinh tăng cao gấp 2 lần những tháng trước mặc dù chỉ dùng điện trong 49 ngày. (Ảnh nhân vật cung cấp).

Theo tìm hiểu của PV, Điện lực Hà Nội đã triển khai thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ điện về ngày cuối tháng thay vì đầu tháng như trước đây. Vì thế số ngày tính tiền điện của đợt này tăng từ 30 ngày lên 52-57 ngày, là số tiền điện khách hàng phải trả cho cả tháng 1 và tháng 2 nên hoá đơn tiền điện gần gấp đôi so với tháng trước.

Trước đây, các hộ dân ghi chỉ số công tơ ngày mùng 3 hằng tháng, nhưng với quy tắc mới, sẽ chốt công tơ ngày 29/2. Đồng nghĩa, số ngày thực tế của kỳ hóa đơn này tăng lên 57 ngày.

Do đó, kỳ hóa đơn sẽ được tính toán như sau: Số kWh để hưởng giá điện bậc 1, bậc 2 sẽ từ 50kWh (theo quy định) giãn rộng tới 92kWh; bậc 3, bậc 4 được giãn rộng từ 100kWh lên 184kWh.

Bộ Công Thương đề xuất nhiều bộ ngành cùng điều hành giá điện

Ngoài Bộ Tài chính, Bộ Công Thương đề xuất các bộ ngành liên quan phối hợp điều hành, cơ quan thống kê đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá điện.

Đây là điểm mới tại dự thảo sửa đổi Quyết định 24/2017 về cơ cấu điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, so với các bản thảo trước đây được Bộ Công Thương lấy ý kiến.

Hiện Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công Thương trong điều hành giá điện, theo Quyết định 24 áp dụng từ năm 2017 đến nay.

Cùng đó, để minh bạch hơn quá trình xem xét điều chỉnh giá điện, Bộ Công Thương muốn bổ sung trách nhiệm của Tổng cục Thống kê trong đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá điện đến kinh tế vĩ mô. EVN sẽ cung cấp các số liệu có liên quan để cơ quan này có cơ sở thống kê, đánh giá.

Về phía Bộ Công Thương vẫn sẽ chịu trách nhiệm trước Chính phủ quản lý nhà nước về điện lực, sử dụng điện, trong đó có giá điện. Tức, Bộ này là cơ quan hướng dẫn EVN tính toán giá bán điện bình quân, thực hiện việc điều chỉnh giá điện, chủ trì kiểm tra, giám sát.

Sức mua kém, giá xe máy giảm sâu sau Tết

Sau Tết, thị trường xe máy ảm đạm, sức mua sụt giảm khiến các đại lý phân phối phải mạnh tay giảm giá bán hàng loạt mẫu xe nhằm thu hút người mua.

Ghi nhận tại một vài đại lý bán xe máy, hiện nay hàng loạt các mẫu xe máy 'hot' như Honda Vision, SH, Yamaha Grande... đang được giảm giá xuống mức hấp dẫn nhằm chạy đà doanh số năm mới 2024 và thu hút người tiêu dùng.

Nhiều mẫu xe Yamaha giảm giá sau Tết.

Đặc biệt, ngay cả những dòng xe phổ biến như Honda Vision, SH hay LEAD... cũng giảm giá, nhiều mẫu còn được đại lý chào với mức thấp hơn giá niêm yết của hãng.

Theo nhân viên bán hàng tại đại lý Honda (đường Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội), đối với dòng xe Honda Vision bản tiêu chuẩn hiện có giá khoảng 30 triệu đồng/xe, dưới mức đề xuất hơn 1 triệu đồng. Các phiên bản cao cấp, đặc biệt và thể thao tương đương giá đề xuất lần lượt ở mức khoảng 33 - 37 triệu đồng/xe, tùy phiên bản.

Lý giải nguyên nhân khiến các hãng xe máy đồng loạt giảm giá sản phẩm, theo Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) Koji Sugita thông tin, kinh tế khó khăn kéo theo việc người dân thắt chặt chi tiêu, giá xăng dầu liên tục biến động… là những nguyên nhân khiến lượng tiêu thụ xe máy sụt giảm.

Trước đó, theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), doanh số bán xe máy quý 4/2023 (tính từ tháng 10/2023 đến hết tháng 12/2023) là 681.963 xe, tăng 11,68% so với quý trước và giảm 18,03% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng doanh số bán hàng năm 2023 là 2.516.212 xe, giảm 16,21% so với năm 2022. Đây cũng là mức gần như là thấp nhất trong số 6 năm gần đây, thậm chí thấp hơn cả 2 năm mà đại dịch Covid-19 diễn ra là 2019 và 2020.

Nhiều mẫu xe ô tô được giảm giá mạnh, có mẫu giảm hơn 700 triệu đồng

Ngay sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán dài ngày, nhiều mẫu xe ô tô tiếp tục được các hãng và đại lý giảm giá mạnh để cạnh tranh thị phần. Mức giảm cao nhất là mẫu Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ Couple FL, lên tới 719 triệu đồng, giúp giá xe giảm còn 5,999 tỷ đồng.

Các hãng xe giảm giá mạnh trong tháng 3 để cạnh tranh thị phần sau khi thị trường ô tô Việt Nam đã sụt giảm doanh số trầm trọng trong tháng 1/2024. Theo đó, tháng đầu năm nay ghi nhận doanh số toàn thị trường chỉ đạt 19.243 chiếc, giảm mạnh đến 50% so với tháng trước đó nhưng tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, dòng xe du lịch đạt 14.745 chiếc - giảm 54%; dòng xe thương mại có 4.390 chiếc được bán ra - giảm 31,5% và dòng xe chuyên dụng tiêu thụ được 108 chiếc - giảm 46% so với tháng 12-2023.

Cũng theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, doanh số ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước tháng 1-2024 vừa qua giảm 59%, chỉ đạt 9.783 chiếc. Trong khi đó, ô tô nhập khẩu nguyên chiếc ghi nhận mức sụt giảm ít hơn - khoảng 36% với 9.460 chiếc. Giới kinh doanh xe đánh giá, nguyên nhân đến từ ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ của Chính phủ đã hết và thị trường chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ Tết.

