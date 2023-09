Nóng tuần qua: Một biển số xe được bán với hơn 14 tỷ đồng

Biển số 36A-999.99 được chốt với giá 7,470 tỉ đồng

Tiếp phiên đấu giá biển số xe ô tô sáng 15/9, chiều cùng ngày, Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam (VPA) thực hiện đấu giá chín biển số xe còn lại.

Trong đó, khung giờ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30 có ba biển số cùng đấu giá là 15K-188.88, 99A-666.66 và 36A-999.99.

Theo ghi nhận, ngay khi phiên đấu giá bắt đầu, từ giá khởi điểm 40 triệu đồng cho một biển số xe ô tô ngay lập tức được đẩy lên trên 1 tỉ đồng và nhích lên cao dần.

Ba biển đấu giá trong cùng một khung giờ chiều nay.

Càng về cuối phiên việc đấu giá càng gay cấn. Chẳng hạn, phiên đấu biển số 36A-999.99, khi còn 7 phút giá vẫn ở mức 4,3 tỉ đồng, lúc thời gian còn 4 phút thì giá của biển số đã đẩy lên 6,3 tỉ đồng và khi thời gian tính bằng giây giá liên tục nhảy từ 6,9 tỉ đồng, 7 tỉ đồng rồi chốt ở mức 7,470 tỉ đồng.

Tương tự, biển số 15K-188.88 được chốt với giá 650 triệu đồng, 99A-666.6 được chốt với giá 4,270 tỉ đồng.

Trong phiên sáng nay, hai biển số xe là 19A-555.55 và 30K-555.55 đã tìm được chủ nhân, với giá lần lượt là 2,7 tỉ đồng và 14,120 tỉ đồng.

Giá cà phê Việt Nam tăng cao nhất trong 30 năm qua

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 8, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt gần 85 nghìn tấn, thu về 258,5 triệu USD, giảm 25,1% về lượng và giảm 2,9% về giá trị so với tháng 8 năm ngoái.

Tính chung 8 tháng, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 1,2 triệu tấn, trị giá gần 3 tỷ USD, giảm 5,4% về lượng nhưng tăng 3,1% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Dù khối lượng suy yếu, song giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam tăng tháng thứ 6 liên tiếp, ghi nhận mức cao mới trong tháng 8, đạt kỷ lục 3.054 USD/tấn, tăng 8% so với tháng trước đó và tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá xuất khẩu bình quân cà phê của nước ta trong 8 tháng đạt 2.463 USD/tấn, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lãnh đạo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA) cũng thừa nhận, giá cà phê đang ở mức cao nhất trong vòng 30 năm qua. Tuy nhiên, hiện các doanh nghiệp xuất khẩu không mua trữ cà phê như trước, mà ký hợp đồng tới đâu mua tới đó. "Trong bối cảnh lãi suất cho vay ngân hàng ở mức cao, khả năng tiếp cận tín dụng thu mua bị hạn chế. Nhiều doanh nghiệp không đủ vốn để gom hàng", lãnh đạo VICOFA cho hay.

iPhone 15 xách tay chỉ cao hơn giá gốc khoảng 10 triệu đồng

Năm nay, giá iPhone 15 xách tay cao hơn giá gốc của hãng không nhiều. Một số khác hàng muốn sở hữu iPhone 15 sớm nhất đã đặt cọc mua hàng. Theo đó, giá iPhone 15 Pro Max 256 GB xách tay chỉ 45 triệu đồng, trong khi giá gốc là 34,9 triệu đồng, chênh lệch khoảng 10 triệu đồng.

Riêng bản 1TB xách tay có giá 60 triệu đồng, cao hơn mức 46,7 triệu đồng mà hãng đưa ra. Nếu giao máy chậm một ngày so với ngày mở bán, giá sẽ giảm đi 5 triệu đồng.

Đáng chú ý, theo khảo sát của phóng viên trên cửa hàng trực tuyến của Apple, "nhà táo khuyết" đã âm thầm ngừng kinh doanh các sản phẩm iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13 Mini và iPhone 12. Đây là động thái quen thuộc mà Apple thực hiện nhằm dọn đường cho thế hệ iPhone mới nhất chuẩn bị lên kệ.

Sau vụ cháy chung cư mini, dân Hà Nội kéo nhau tìm mua các thiết bị phòng hỏa hoạn

Tối 12/9, chung cư mini cao 9 tầng ở phố Khương Hạ, Hà Nội bị cháy. Ghi nhận đến cuối ngày 13/9/2023, có 56 người thương vong. Trong vụ hỏa hoạn này, một số người dân trong chung cư đã thoát hiểm nhờ có thang dây.

Sau vụ cháy, nhiều người dân ở Hà Nội lo lắng, đặc biệt những người đang sinh sống tại các chung cư mini, khu tập thể cũ, nhà trong ngõ nhỏ, chung cư cao tầng... Không ít người bắt đầu đi tìm mua các thiết bị phòng hoả hoạn như thang dây thoát hiểm, bình cứu hỏa, mặt nạ chống khí độc hay chăn chống cháy…

Trên các chợ online, nhiều người đã chào bán đủ các mặt hàng thoát hiểm như thang đây, bình cứu hoả, mặt nạ phòng độc... Trong đó, mặt hằng thang dây leo thoát hiểm chống hỏa hoạn được nhiều người tìm mua nhiều nhất.

Ngoài ra, cửa hàng của chị cũng nhận được rất nhiều đơn đặt hàng mua bình cứu hỏa, mặt nạ chống khí độc, thiết bị báo cháy bằng pin…

Tuy nhiên, khi mua các thiết bị đề phòng hỏa hoạn, người tiêu dùng nên tìm hiểu về sản phẩm mình định mua, cách sử dụng và chất lượng sản phẩm. Bạn cần đến những địa chỉ uy tín để có thể mua những sản phẩm đạt tiêu chuẩn về độ an toàn cũng như hiệu quả phòng cháy chữa cháy.

