Nông dân Long An mất mùa vụ dưa gang sau tết

Thời điểm này, nông dân ở huyện Thủ Thừa (Long An) đang vào vụ thu hoạch dưa gang. Năm nay, dưa gang có giá bán ổn định nhưng năng suất thấp so với các vụ trước.

Sau khi thu hoạch dưa hấu trước Tết, sẵn còn bạt ngoài ruộng, nhiều hộ dân tại Long An tiếp tục gieo trồng dưa gang. Hiện 2 xã Mỹ An và Mỹ Phú có diện tích trồng dưa gang nhiều nhất so với các địa phương khác trong huyện Thủ Thừa với trên 60 ha.

Mùa dưa bắt đầu từ đầu tháng 3 và đang vào thời điểm thu hoạch rộ nhất. Dưa gang không phải là loại cây trồng mang lại nguồn thu nhập lớn nhưng có đặc tính ngắn ngày, chỉ từ 45 - 50 ngày, thích hợp với thổ nhưỡng địa phương nên được nhiều nông dân chuyển sang trồng.

Nông dân xã Mỹ Phú chủ yếu trồng dưa gang, so với trồng lúa, trồng dưa gang cho thu nhập cao hơn, nhanh thu hồi vốn

Chị Nguyễn Thị Thu Vân (xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa) cho hay sau Tết Nguyên đán gia đình chị đã mạnh dạn đầu tư trồng 1,8 ha dưa gang với chi phí gần 100 triệu đồng. Đến nay sắp tới ngày thu hoạch thì sâu bệnh bất ngờ tấn công khiến gia đình chị thất thu so với những vụ trước đây.

Việc vận chuyển dưa từ ruộng lên bờ đòi hỏi có sự tham gia của những người gánh dưa khỏe mạnh ở địa phương.

Theo anh Nguyễn Văn Vũ (xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An), vào mùa dưa, mỗi ngày anh được trả 450.000 đồng công để cắt, khuân vác và vận chuyển dưa đem dưa lên bờ.

Do ảnh hưởng các loại dịch bệnh và sâu rầy, nhiều ruộng dưa trên địa bàn huyện Thủ Thừa thu hoạch chỉ tầm 2 đến 3 tấn/công, giá bán hiện nay dao động từ 2.500 đến 4.200 đồng/kg.

So với những năm trước, vụ mùa dưa gang sau tết năm nay, trừ chi phí người dân có lãi nhưng không cao do mất mùa.

Dưa gang được đưa lên bờ, thương lái sẽ lựa phân loại dưa, từ dưa loại 1 đến dưa loại 4.

Bà Lê Thị Mỹ Dung (48 tuổi, xã Mỹ Phú), thương lái mua dưa hơn 20 năm cho biết: “So với mọi năm thì năm nay giá dưa tốt hơn, tuy nhiên nông dân thu hoạch thất thu. Các vụ trước mỗi ngày tôi thu mua khoảng 20 tấn nhưng thời điểm này chỉ 10 tấn/ngày. Nhiều ruộng dưa bị sâu rầy phá hoại, năng suất thấp khiến tôi không đủ hàng cung cấp cho bạn hàng. Nắng nóng nên khách hàng rất ưa chuộng dưa gang”.

Dưa gang sau khi phân loại, được các thương lái đưa lên xe tải để chở tiêu thụ.

Dưa gang được sắp xếp ngăn nắp để vận chuyển đem bán ở trong tỉnh, TP.HCM và các tỉnh lân cận như Tiền Giang, Bến Tre.

Dưa gang Long An được nhiều người yêu thích do chủng loại dưa dài, sáp xanh, thanh ngọt và là loại trái cây giải nhiệt phổ biến vào mùa nắng nóng như hiện nay.

