Mai vàng bung nụ sớm, nhiều nhà vườn ở TPHCM lo mất Tết

Tại vườn mai Sáu Hoàng (phường Thạnh Lộc, quận 12), hơn 200 gốc mai đã bung nở vàng rực.

Ông Sáu Hoàng - chủ vườn mai chia sẻ: "Cách đây khoảng 2 tuần, hoa đã bắt đầu bung nở, nhưng ít hơn. Khoảng vài ngày trở lại đây, hoa bắt đầu nở đồng loạt. Gần 90% các gốc mai trong vườn đã nở hoa, mặc dù chưa ngắt lá. Một số cây còn chưa kịp tháo khung kẽm thì hoa đã nở"

Ông Sáu Hoàng buồn bã thừa nhận với tình hình hoa nở nhanh như thế này thì tình hình kinh doanh năm nay xem như là thất bại.

Năm nay, thời tiết khá thuận lợi cộng với việc chủ quan trong việc căn chỉnh lượng phân bón và chất dinh dưỡng khiến cây mai phát triển nhanh, hoa nở sớm hơn dự kiến.

"Các gốc mai khách gửi chăm sóc hàng năm có thể thu tiền công từ 10 - 15 triệu đồng/gốc nhưng năm nay hoa nở sớm, không còn đẹp nữa buộc phải giảm giá. Giá mai bán ra và mai cho thuê khả năng bị ảnh hưởng cao nhưng vẫn phải chờ bán dịp Tết mới biết được thiệt hại bao nhiêu", ông Sáu Hoàng cho biết.

Mai vàng tượng trưng cho sự phú quý, giàu sang nên nếu nở đúng dịp đầu năm là sự may mắn, thịnh vượng. Gia đình nào cũng muốn chọn một cây mai ưng ý trong dịp Tết.

Thông thường, cứ vào tháng 10 và 11 âm lịch, người trồng sẽ bắt đầu chăm sóc, tạo thế cho cây mai. Khi cây đã đạt độ chín muồi để ra hoa, lá cây mai bắt đầu già đi, sẫm màu là lúc có thể tỉa lá và tạo nụ cho dịp Tết.

Tại vườn mai Phát Minh Thắng (phường Thạnh Lộc, quận 12), hiện có khoảng 1.000 gốc mai đủ kích cỡ đang được chăm sóc, chờ bán dịp Tết Giáp Thìn này.

"So với các năm trước, năm nay hoa nở nhiều hơn một chút nhưng may mắn là do cách chăm sóc tốt nên hoa nở ít hơn một số nhà vườn khác, không ảnh hưởng nhiều tới hiệu suất của vườn", chị Nga nói.

Để giảm ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng khiến hoa nở sớm, nhà vườn đã căng bạt làm mái che để tạo bóng râm, hạn chế quá trình cây mai phát triển và ra hoa sớm.

Hiện tại, chủ vườn không ngắt bỏ số hoa đã nở mà để gần Tết mới ngắt lá và ngắt bỏ hoa đã nở sớm, để những nụ còn lại có thể phát triển và ra hoa đúng dịp Tết.

Dự kiến khoảng 1 tháng tới, các nhà vườn trồng mai sẽ đồng loạt ngắt bỏ lá để cây nở hoa đúng dịp Tết. Các gốc mai có giá từ vài triệu đến 1 tỷ đồng. Với người trồng mai, chăm sóc vườn mai suốt cả năm, chủ vườn chỉ mong buôn bán thuận lợi để có tiền đón một cái Tết trọn vẹn.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]