Lão nông nhẹ nhàng kiếm 4 tỷ đồng nhờ loại cây nhà nào cũng có

Củ nghệ rất quen thuộc với đối với người dân Việt Nam. Không chỉ làm gia vị trong nấu ăn nghệ được biết có nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt hữu ích cho các bệnh sỏi mật, viêm gan, viêm dạ dày tá tràng... Trước đây, cây nghệ vàng, nghệ đỏ thường được trồng với quy mô nhỏ lẻ, phục vụ nhu cầu gia đình là chính. Nhiều năm trở lại đây, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước, cây nghệ vàng dần được phát triển theo hướng chuyên canh với diện tích lớn.

Nổi bật ở Nghệ An có hai làng Tân Hợp và Kiều Mộc của xã Nghi Kiều được UBND tỉnh Nghệ An công nhận danh hiệu làng nghề sản xuất và chế biến tinh bột nghệ. Trong đó, làng Kiều Mộc có hơn 10ha nghệ với hơn 120 hộ trồng. Đây là địa phương có diện tích trồng nghệ tập trung nhiều nhất tại Nghệ An.

Lão nông nhẹ nhàng bỏ túi 300 triệu đồng/năm nhờ tinh chế loại cây quen thuộc đối với người Việt.

Nắm bắt được xu thế thị trường, ông Lê Văn Thường ở Nghệ An đã đầu tư xây dựng cơ sở thu mua, chế biến tinh bột nghệ, mỗi năm lãi 300 triệu đồng.

Là một loại cây "khắc tinh của bệnh dạ dày", tuy nhiên trước đây, mỗi khi đến mùa thu hoạch, củ nghệ tươi được các thương lái thu mua rồi vận chuyển đi tiêu thụ ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Tuy nhiên, do không chủ động được đầu ra nên thu nhập của người dân không ổn định.

"Ở đây đa số các hộ dân đều trồng nghệ, đến mùa thu hoạch là nghệ chất cả đống nhưng giá cả bấp bênh, có những vụ gần như bỏ đi vì bán không được. Hơn nữa việc sản xuất, chế biến tinh bột nghệ lại làm thủ công, rất vất vả, tốn thời gian nên sản xuất được ít, chủ yếu để phục vụ gia đình và bán lẻ", ông Thường chia sẻ với báo Dân Trí.

Nhận thấy tiềm năng từ củ nghệ song hành với đó là người năng động và chịu khó, ông Thường đã rong ruổi khắp nơi để tìm hiểu, học hỏi các mô hình phát triển kinh tế trong và ngoài tỉnh.

Với mong muốn khởi nghiệp làm giàu ở quê hương, năm 2018, nắm bắt được thị trường đang có nhu cầu sử dụng tinh bột nghệ cao, ông đã mạnh dạn vay vốn hơn 500 triệu đồng đầu tư nhà xưởng, trang thiết bị, thuê nhân công và tiến hành sản xuất sản phẩm mang thương hiệu riêng của mình.

Nhờ áp dụng máy móc, mỗi năm gia đình ông Thường có thể chế biến hơn 100 tấn củ nghệ tươi để sản xuất tinh bột.

Bột nghệ rất tốt cho sức khỏe.

Theo lão nông này, để có được sản phẩm tinh bột nghệ chất lượng tốt, màu sắc đẹp, tất cả mọi công đoạn từ rửa sạch, đến lúc cho củ nghệ vào máy nghiền và sau đó là vắt lóng bột, phơi, sấy khô phải hết sức cẩn thận, sạch sẽ. Tinh bột nghệ được sấy khô trong phòng kín, tránh ánh nắng trực tiếp.

Nhờ chất lượng sản phẩm tốt, sản phẩm tinh bột nghệ của ông Thường được nhiều khách hàng ủng hộ, giá bán 400.000 đồng/kg.

"Bình quân mỗi vụ, gia đình tôi thu mua hơn 100 tấn nghệ tươi của các gia đình trong làng, cho ra thành phẩm khoảng 5 tấn tinh bột nghệ, thu được 4 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, gia đình lãi hơn 300 triệu đồng mỗi năm", ông Thường chia sẻ thêm.

Chăm chỉ chịu khó dám nghĩ dám làm, lão nông Lê Văn Thường là người tiên phong trong sản xuất tinh bột nghệ ở địa phương. Cơ sở của sản xuất nghệ không chỉ đem lại nguồn kinh tế ổn định cho gia đình ông Thường, mà còn tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động ở địa phương.

Với mong muốn phát triển mạnh mẽ tinh bột nghệ ở địa phương, ông Thường đang tham gia chương trình OCOP (mỗi xã một sảm phẩm) với mong muốn sản phẩm của mình được biết đến rộng rãi hơn, không chỉ trong nước mà cả nước ngoài. Sản phẩm tinh bột nghệ của ông đã được công nhận OCOP cấp tỉnh, đạt tiêu chuẩn 3 sao.

Ông Thường còn nói thêm: "Để được sản phẩm cấp quốc gia và có thể xuất khẩu thì bắt buộc sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn 5 sao. Trong thời gian tới, tôi sẽ cố gắng đầu tư máy móc công nghệ cao, hiện đại hơn, giúp quy trình sản xuất được chuyên nghiệp, tiếp tục nâng cao chất lượng và cố gắng phấn đấu nâng sản phẩm lên 4 sao, 5 sao".

Công dụng tuyệt vời của tinh bột nghệ đối với sức khỏe

Tinh bột nghệ giá khá đắt đỏ nhưng được nhiều người tin dùng.

Phòng ngừa ung thư: Tinh bột nghệ có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, điển hình như hợp chất curcumin có trong tinh bột nghệ là chất chống oxy hóa cực mạnh, phá hủy các gốc tự do – nguyên nhân làm biến đổi DNA có trong cơ thể gây bệnh ung thư. Theo như nghiên cứu, thành phần trong tinh bột nghệ giúp bảo vệ và chống lại những khối u do bức xạ gây nên. Bên cạnh đó, tinh bột nghệ còn chống lại các tế bào khối u gây bệnh cầu, ung thư ruột kết hoặc ung thư vú; Ngăn ngừa, hạn chế sự phát triển của các tế bào gây nên bệnh ung thư tuyến tiền liệt.

Giảm hen suyễn: Hen suyễn là do tắc nghẽn trong quá trình hô hấp, khi dùng tinh bột nghệ sẽ cải thiện được hệ hô hấp, làm loãng máu, phục hồi cơ chế hít thở bình thường và xoa dịu chứng viêm nhiễm do hen suyễn gây ra.

Tốt cho hệ tim mạch: Tinh bột nghệ còn có khả năng ngăn chặn sự phát triển của bệnh xơ vữa động mạch và tình trạng nghẽn mạch máu hiệu quả.

Hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả: Uống tinh bột nghệ kích thích khả năng tiết mật của túi mật điều trị các chứng trướng bụng, đầy hơi khó tiêu, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn, điều trị viêm ruột kể cả viêm loét đại tràng.

Ngăn ngừa viêm nhiễm: Theo nghiên cứu của Đại học Dược Ấn Độ, hoạt chất curcumin có trong nghệ có hiệu quả kháng sinh cực mạnh. Chính nhờ khả năng kháng sinh cực mạnh nên tinh bột nghệ còn có khả năng tiêu diệt các gốc tự do mang oxy hóa trong quá trình phản ứng viêm.

Thanh lọc, giải độc và tăng cường chức năng gan hiệu quả: Khi bạn dùng tinh bột nghệ, sẽ giúp bạn đào thải các chất độc hại tích tụ ra khỏi cơ thể, thanh lọc máu do tác động của môi trường hay ăn uống gây ra.

Tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể: Các hoạt chất chống oxy hóa cùng với đặc tính kháng khuẩn, kháng vi trùng cùng các loại nấm nên cơ thể bạn hạn chế những vi trùng gây hại. Ngoài ra nhờ những đặc tính đó, nên tinh bột nghệ đã tạo cho bạn được một hệ miễn dịch vững chắc, khỏe mạnh.

Tạo cảm giác vui vẻ, thoải mái hơn: Hoạt chất curcumin có trong nghệ sẽ cải thiện tâm trạng và kích thích sản xuất ra các hormone dẫn truyền thần kinh là serotonin và dopamine tạo cảm giác vui vẻ, thoải mái hơn, thông tin trên Lao Động.

Trị sẹo tốt: Với khả năng kháng viêm, sát trùng cao, tinh bột nghệ thường được dùng để trị các vết thương hở, các vết bỏng và vết bầm tím. Ngoài ra, tinh bột nghệ có hiệu quả trong việc điều trị vảy nến và các bệnh về da khác.

Tốt cho khớp: Nhờ đặc tính kháng viêm nên tinh bột nghệ rất hữu ích trog việc điều trị các bệnh liên quan đến viêm nhiễm như khớp. Tinh bột nghệ giúp điều trị viêm khớp, giảm đau giảm sưng khớp hiệu quả.

Rất tốt cho não bộ: Thành phần tinh bột nghệ chứa curcumin tăng cường ảnh hưởng đến các tế bào thần kinh bắt nguồn từ não (BDNF). Nhờ curcumin kích thích tiết ra hormone chịu trách nhiệm duy trì và phát triển của các tế bào thần kinh cũng như ghi nhớ nhận thức của não bộ. Ngoài ra, tinh bột nghệ còn ngăn ngừa bệnh Alzheimer – chứng suy giảm nhận thức hay mất trí.

Khắc tinh của bệnh dạ dày: Nghệ vàng là cây thuốc, thảo dược được trồng ở vườn của nhiều gia đình, đặc biệt là vùng nông thôn. Không chỉ là gia vị giúp món ăn thêm đậm đà mà củ nghệ còn được áp dụng để chữa nhiều bệnh, đặc biệt là đau dạ dày.

Lưu ý:

-Uống tinh bột nghệ vào trước bữa ăn tầm 15-20 phút. Nên chia ra uống nhiều lần, sáng, trưa tối đều đặn mỗi ngày.

-Tuyệt đối không được dồn lại uống quá nhiều một lúc, điều này chỉ thêm tệ hại cho bao tử.

- Chỉ nên dùng tối đa từ 3-4 thìa cà phê tinh bột nghệ mỗi ngày.

-Không nên tự ý áp dụng cách uống tinh bột nghệ giảm đau dạ dày trong thời gian dài, cần phải tham khảo ý kiến của các bác sĩ chuyên môn.

