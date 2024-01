Làng quất lớn nhất miền Trung 'cháy' hàng vụ Tết

Nhiều vườn quất tại TP. Hội An hiện đã chín vàng, người dân tất bật vun bón, cắt tỉa các chậu quất cảnh để kịp cho thương lái đến vận chuyển. Theo người dân, hiện nhiều vườn đã được chốt mua nên giờ chăm sóc và chờ xe đến rước.

Xã Cẩm Hà (TP Hội An) là vùng chuyên canh quất cảnh lớn nhất miền Trung với hàng trăm nhà vườn. Vào mỗi dịp Tết, các nhà vườn ở Cẩm Hà đưa ra thị trường hàng chục ngàn chậu quất cảnh. Quất cảnh Cẩm Hà nổi tiếng khắp cả nước. Theo ghi nhận của PV, nhiều vườn quất cảnh tại xã Cẩm Hà những ngày này tất bật, nhộn nhịp người chăm sóc và người ra vào mua bán.

Năm nay thời tiết thuận lợi nên quất cho trái to, đẹp, nhiều nhà vườn đã được các thương lái đặt mua từ sớm khiến người dân vui sướng.

Một nông dân trồng quất tỷ mẩn chăm sóc những gốc quất của gia đình chờ thương lái đến chở đi. Quất được giá, lại được chốt bán sớm nên người dân rất phấn khởi.

Những cành quất nhiều trái, nguy cơ gãy cành nông dân phải cắt bỏ bớt.

Vườn quất hơn 500 gốc của gia đình ông Nguyễn Văn Thanh (xã Cẩm Hà) đã được thương lái đặt mua từ nhiều tháng trước. “Tôi rất vui vì vườn quất nhà tôi năm nay được mùa và cho trái to, đẹp. Giá quất năm nay dao động từ 2 – 4 triệu đồng/cây nhưng đã được chốt mua gần hết. Hiện tại tôi chỉ thuê người chăm sóc, cắt tỉa và chờ xe của thương lái tới bốc đi thôi”, ông Thanh vui vẻ nói.

Nhiều cây phát triển to cao từ 2 – 5m nên người dân phải bắc thang để cắt tỉa cành tạo dáng và giữ dáng chuẩn cho cây.

Công việc cắt tỉa cành được các nhà vườn tỷ mẩn thực hiện kỹ càng để vừa giữ được dáng cây, giúp cây có lá xanh tốt, quả vàng đều, sai quả, thể hiện sự trù phú, hứa hẹn năm mới được mùa, ăn nên làm ra, dồi dào sức khỏe.

Từ lâu, chơi quất dịp Tết là nét đẹp của nhiều gia đình. Theo quan niệm, ngày Tết nếu chọn được cây có cả quả chín, quả xanh và còn lộc non điều này thể hiện sự đầy đủ, thành công, may mắn. Cây quất còn là biểu tượng của sức khỏe, bình an, trường thọ và sự may mắn trong tình duyên.

Theo ông Mai Kim Phương, Chủ tịch UBND xã Cẩm Hà: Toàn xã có khoảng 400 hộ trồng quất cảnh trên diện tích hơn 200ha. Xã Cẩm Hà được xem là “thủ phủ” quất cảnh của miền Trung, đây là nơi cung cấp quất số lượng lớn cho các tỉnh thành phố từ Quảng Bình vào Bình Định. Hiện, nhiều thương lái đã đặt mua quất tại các vườn và được bà con bán ra với giá cả tương đương so với năm ngoái.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]