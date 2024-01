Hoa lan giá "khủng" ở Hà Nội: Khách mân mê, xuýt xoa rồi… về!

Người trồng hoa Đà Lạt thấp thỏm lo mất giá hoa Tết Sáng sớm, vợ chồng chị Nguyễn Thị Minh, phường 8, TP Đà Lạt (Lâm Đồng), ra vườn trong sự uể oải. Giá các loại hoa chủ lực phục vụ thị trường Tết năm nay hiện xuống rất thấp khiến tinh thần vợ chồng chị không thoải mái. Thông thường, từ trước Rằm tháng Chạp, nhiều loại hoa ở Đà Lạt sẽ tăng giá mạnh do nhu cầu trưng bày trang trí và thờ cúng, nhất là hoa cúc, đồng tiền, cát tường, cẩm chướng… tăng đột biến, thì nay các loại hoa này hầu như không tăng giá so với ngày thường, thậm chí còn xuống thấp, hiện chỉ bán được với giá 700 đồng/bông. Trừ chi phí, tiền lãi coi như bằng không. Để không phải bù lỗ, năm nay gia đình chị Minh không dám thuê thêm nhân công, từ sáng sớm, hai vợ chồng đã lặng lẽ ra vườn tự cắt hoa với tâm trạng nặng trĩu, lượng hoa phải bỏ đi cũng nhiều hơn. Hoa đồng tiền bình thường có giá từ 1.500-2.000 đồng/bông nhưng năm nay loại hoa này cũng "lao dốc" và giữ ở mức rất thấp trong nhiều tháng, khiến nhà vườn gặp khó khăn lớn. Thị trường hoa Tết với những dấu hiệu tiêu cực khiến người trồng hoa ở TP Đà Lạt và các địa phương lân cận của tỉnh Lâm Đồng đang thấp thỏm như ngồi trên đống lửa. Ngày 24/1, tức 14 tháng Chạp, ở các làng hoa truyền thống của Đà Lạt, như Thái Phiên, Xuân Thành, Vạn Thành… sức tiêu thụ vẫn không tăng nhiều so với ngày thường. Hiện giá hoa cúc đóa dao động từ 17.000 - 20.000 đồng/bó 10 cành, cúc chùm chỉ 8.000 - 10.000 đồng/bó 10 cành. Nhiều loại hoa được thị trường ưa chuộng trong dịp này cũng đang ở mức thấp. Hoa cát tường 60.000 - 70.000 đồng/kg, hoa cẩm chướng 30.000 đồng/bó, hoa lily 55.000 - 70.000 đồng/bó, hoa lay ơn 25.000 đồng/chục… Theo nhiều nhà vườn, với giá trên họ mới chỉ đủ bù chi phí phân bón, vật tư, cây giống chứ chưa đem lại lợi nhuận. Điều "bất thường" trong năm nay là dù Tết đã cận kề nhưng thương nhân từ các tỉnh miền Trung, miền Nam vẫn chưa đưa xe lạnh vào TP Đà Lạt để mua hoa. Trên vùng trồng hoa lay ơn ở xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, Tết năm ngoái thời cao điểm giá loại hoa này lên tới hơn 70.000 đồng/bó, thì nay chỉ dao động ở mức 25.000/bó. Nguyên nhân được nhiều người cho rằng do ảnh hưởng của kinh tế khó khăn, thu nhập người lao động giảm mạnh dẫn tới các gia đình thắt chặt chi tiêu. Cùng với đó, thời tiết năm nay được cho là khá thuận lợi, nhiều vùng đã chủ động được các loại hoa Tết ở địa phương. Để đảm bảo nguồn hoa lan hồ điệp cung cấp cho thị trường quanh năm, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán, Công ty TNHH hoa lan Vinh Thắm, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng đã liên kết, hợp tác với 5 nhà vườn tại huyện Đức Trọng và Đơn Dương. Ngoài thị trường trong nước, Công ty TNHH hoa lan Vinh Thắm cũng đang xuất bán lan hồ điệp sang thị trường Campuchia. Dịp Tết 2024, doanh nghiệp trên đang bán sỉ lan hồ điệp mini từ 90.000 đến 140.000 đồng/cây, hồ điệp cánh lớn từ 90.000 đến 600.000 đồng/cây. Công ty TNHH TM & DV Trường Hoàng, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng cho biết, Tết năm nay, sản lượng lan hồ điệp tăng nhưng may mắn là giá loại hoa này vẫn ổn định do không phải địa phương nào trong nước cũng trồng được. Hiện doanh nghiệp đang bán lẻ lan hồ điệp với giá 140.000 đồng/cây/1 cành và 150.000 đồng/cây/2 cành, với hàng cắm chậu giá là 220.000 đồng/cây/1 cành và 230.000 đồng/cây/2 cành. Theo ông Phan Thanh Sang, Chủ tịch Hiệp hội hoa Đà Lạt, nguồn cung hoa Tết năm 2024 khá đa dạng, đáp ứng nhu cầu thưởng hoa ngày xuân của mọi gia đình. Do ảnh hưởng khó khăn chung nên một số nhà vườn ở Đà Lạt đã chủ động giảm sản lượng, trồng rải vụ để đảm bảo cung ứng cho thị trường hoa Tết và có giá bán tốt nhất. Diện tích trồng hoa Tết năm 2024 trên địa bàn Lâm Đồng ước đạt 3.848ha, đạt khoảng 7 triệu chậu và 1,5 tỷ cành. Cao điểm tiêu thụ hoa Tết bắt đầu từ trước Rằm tới khoảng 28 tháng Chạp, kế đó là Rằm tháng Giêng năm sau. Khắc Lịch