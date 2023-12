Hàng chục tấn thực phẩm chức năng... sản xuất ở trại nuôi gà

Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) thông tin, chiều 26/12, Đội QLTT số 25, Cục QLTT TP Hà Nội phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế (Công an huyện Chương Mỹ) đã kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh nằm trên địa bàn thôn Phượng Nghĩa, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện nhiều sản phẩm có dấu hiệu hàng giả.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định đây là cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng với nhiều nhãn nổi tiếng, được ưa chuộng trên thị trường. Đáng chú ý, khu nhà xưởng này trước đây là trang trại nuôi gà, có diện tích khoảng 1.400 m2. Chủ cơ sở được xác định là N.V.T., sinh năm 1990, thường trú tại tỉnh Phú Thọ.

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng liên ngành phát hiện một lượng lớn sản phẩm là mỹ phẩm dạng kem dưỡng, serum, mặt nạ dưỡng da, và thực phẩm chức năng được dán nhãn, tem là thương hiệu nước ngoài.

Trong đó, có 840 lọ Blackmores Evening Primrose Oil, xuất xứ Úc; 1.300 mặt nạ Yujin, xuất xứ Korea; 16.362 chai dung dịch vệ sinh femfresh có dấu hiệu bị làm giả.

Tham gia cùng lực lượng liên ngành thời điểm kiểm tra, đại diện nhãn hiệu Blackmores bước đầu nhận định sản phẩm Blackmores Evening Primrose Oil tại cơ sở sản xuất này có dấu hiệu làm giả.

Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang sang chiết, đóng sản phẩm vào các hộp, chai, lọ bên ngoài thể hiện các nhãn hiệu như: Ronas, Ultra-V, Vitamin E, Gamma, Royal retinol… có dấu hiệu giả mạo nguồn gốc, xuất xứ với khối lượng lên tới 40 tấn hàng hoá.

Có một số sản phẩm nổi bật như: 6.288 hộp thành phẩm dán nhãn Vitamin E Cream trên nhãn thể hiện Made in Australia; 828 lọ Gamma Linolenicacid Evening Primrose Oil, thể hiện xuất xứ Canada; 450 hộp UltraV Premium Peeling, Made in Korea; 12.920 lọ thành phẩm Royal Retinol; 1.008 hộp thành phẩm J-Cain, trên nhãn thể hiện Made in Korea....

Máy móc, thiết bị dùng cho việc đóng gói, gia công sản phẩm.

Lực lượng chức năng cũng thu giữ một lượng lớn các lọ nhựa, hộp đựng, tem nhãn, và hàng tấn nguyên liệu không rõ nguồn gốc, không bao bì nhãn mác dùng cho việc sản xuất được để bừa bãi trên nền đất. Một số loại nguyên liệu có mùi hắc nồng nặc, thậm chí các viên nang thực phẩm chức năng đã kết dính vào nhau.

Ông Nguyễn Phi Hiển, Đội trưởng Đội QLTT số 25, cho biết đây là một trong những vụ việc có dấu hiệu sản xuất thực phẩm chức năng giả với quy mô lớn trên địa bàn huyện Chương Mỹ. "Lợi dụng địa điểm xa khu dân cư và diện tích lớn của các trang trại nuôi gà, nuôi lợn, với giá thành thuê rẻ, các đối tượng đã dùng làm nơi sản xuất, phối trộn hàng hóa", ông Hiển cho hay.

Cũng theo ông Nguyễn Phi Hiển, lực lượng chức năng phải mất 20 giờ đồng hồ, sử dụng 26 xe tải mới có thể đóng gói, di chuyển hàng hóa có dấu hiệu vi phạm. Theo ước tính, cả sản phẩm và máy móc, thiết bị phục vụ việc sản xuất, đóng gói hàng hóa tại cơ sở này lên tới 50 tấn.

Đến sáng 27/12, Đội QLTT số 25 vẫn đang tiếp tục kiểm kê hàng hoá, nguyên liệu có dấu hiệu vi phạm. Xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự, đoàn kiểm tra đang hoàn tất hồ sơ để chuyển giao sang cơ quan Công an huyện Chương Mỹ để điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]