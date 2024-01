Giật mình hàng vạn hộp sữa bột Ensure, Alpha Lipid… bị làm giả nhưng giống như thật!

Đồng loạt kiểm tra tại 4 địa điểm sản xuất, buôn bán sữa giả (3 điểm ở Bình Dương và 1 điểm ở TP Hồ Chí Minh), lực lượng phối hợp đã tạm giữ hình sự 8 đối tượng cùng toàn bộ tang vật vi phạm gồm 6.513 lon sữa thành phẩm nhãn hiệu Ensure (loại 850g và 400g), 28 lon sữa thành phẩm nhãn hiệu Glucerna (loại 850g) và 984 lon sữa thành phẩm nhãn hiệu Alpha Lipid, (loại 450g). Ngoài ra, còn có số lượng lớn vỏ lon sữa bột, bao bì, tem nhãn, máy móc, thiết bị sản xuất và 1 xe ô tô nhãn hiệu Mercedes, 1 ô tô tải thùng kín màu trắng nhãn hiệu Hyunhdai.

Máy móc dùng để sản xuất sữa giả.

Kết quả đấu tranh bước đầu, Vũ Thành Công (SN 1988, ngụ quận 12, TP Hồ Chí Minh) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu tổ chức sản xuất, kinh doanh. Công khai nhận đã đứng ra thuê nhà xưởng, thuê 6 nhân công với mức lương 15-20 triệu đồng/tháng và trực tiếp tổ chức, chỉ đạo, phân công cụ thể cho từng cá nhân sản xuất sữa bột giả nhãn hiệu Ensure, Alpha Lipid, Glucerna tại nhà xưởng đặt tại đường Lồ Ồ, khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Võ Văn Tiến (SN 1999, quê Bình Định) được phân công cắt và đổ sữa bột nhãn hiệu Base Milk (do Công ty CP XNK Sacofood ở ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh sản xuất) vào máy cân, san chiết sữa bột.

Đặng Trần Triệu Vỹ (SN 1999, ngụ phường Thạnh Xuân, quận 12, TP Hồ Chí Minh) vận hành máy cân, san chiết sữa bột vào các lon sữa nhãn hiệu Ensure, Alpha Lipid, Glucerna, trên lon sữa in dòng chữ “Made in Spain”, “Made in New Zealand”.

Vũ Thành Công cùng tang vật.

Sau đó, Lê Quốc Khánh (SN 1999, ngụ phường Bình An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) vận hành máy dập nắp lon sữa nhãn hiệu ENSURE. Lưu Văn Hòa (SN 1985, ngụ phường Bình An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) in hạn sử dụng lên nắp lon sữa.

Các đối tượng gồm: Trương Nhật Duy (SN 2004, ngụ xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Văn Hạnh (SN 1999, ngụ khu dân cư Vĩnh Phú 2, khu phố Phú Hội, phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) dán tem giấy nhãn hiệu Ensure, Alpha Lipid, Glucerna, lên nắp nhựa và đóng nắp nhựa vào các hộp sữa Ensure, Alpha Lipid, Glucerna.

Sau đó Duy và Hạnh đóng các hộp sữa Ensure, Alpha Lipid, Glucerna vào thùng giấy màu vàng nâu, trên thùng có chữ Ensure, Alpha Lipid, Glucerna và dán keo nắp thùng thành phẩm, mỗi thùng chứa 6 lon.

Sữa giả thành phẩm bị thu giữ.

Các cá nhân trên biết rõ việc Công hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là sữa bột nhãn hiệu Ensure, Alpha Lipid, Glucerna, nhưng vẫn đồng ý giúp sức với vai trò đồng phạm. Sau khi làm thành sữa thành phẩm, Công đăng tin chào bán các sản phẩm trên các trang thương mại điện tử Lazada, Shopee, và giao hàng qua hệ thống giao hàng tiết kiệm.

Công sản xuất và buôn bán sữa giả từ tháng 11/2023 đến nay, thu lợi bất chính khoảng 3 tỷ đồng. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, khoảng 1 tháng, Công thay đổi địa điểm hoạt động sản xuất 1 lần.

