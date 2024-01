Giao thông giáp Tết: Giá vé máy bay 'sốt' từng ngày

Xe khách tăng công suất 300%

Những ngày này tại các bến xe khách của Hà Nội, lượng khách đã bắt đầu tăng cao. Ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc (GĐ) Cty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, năm nay, nghỉ Tết âm lịch kéo dài 7 ngày, dự kiến lượng khách qua các bến trong thời gian cao điểm sẽ tăng khoảng 300-350% so với ngày thường, song lượng xe về cơ bản vẫn đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách.

Tại Bến xe Giáp Bát, lượng khách cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 18.000 lượt/ngày, tăng 300% so với ngày thường; dự kiến 950 lượt xe/ngày. Lượng khách tăng tập trung chủ yếu các tuyến đi Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa...

Tại Bến xe Gia Lâm, lượng khách cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 5.000 lượt khách/ngày, tăng khoảng 300% so với ngày thường, lượt xe dự kiến là 500 lượt xe/ngày, chủ yếu tập trung ở các tuyến như Hải Phòng, Quảng Ninh… Còn tại Bến xe Mỹ Đình, lượng khách trong các ngày cao điểm khoảng trên 18.000 lượt/ngày, tăng hơn 350% so với ngày thường.

Các hãng hàng không tăng cường bay đêm để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Để đảm bảo nhu cầu đi lại cho người dân, ông Hùng cho biết, đã phối hợp cùng các doanh nghiệp vận tải tổ chức bán vé điện tử, cấp lệnh điện tử đảm bảo 100% hành khách trên xe khi xe xuất bến phải có vé.

“Công ty yêu cầu các bến xe làm việc với các đơn vị vận tải bán vé điện tử và thực hiện quy định về giá vé. Các đơn vị nếu có tăng giá vé phải gửi đăng ký giá vé và vé trước ngày 30/1, tức ngày 20 tháng Chạp”, ông Hùng nói.

Ông Trần Ngọc Hoà, GĐ Bến xe Mỹ Đình thông tin, đã có kế hoạch tăng cường 900 lượt xe/ngày trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới, chủ yếu ở các tuyến đường: Lào Cai, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh, Cao Bằng…Trước nhu cầu đi lại tăng lên từng ngày, bến xe phối hợp cùng các đơn vị vận tải bố trí phương tiện bảo đảm số lượng phương tiện để vận hành theo biểu đồ hoạt động đã đăng ký và tăng cường giải tỏa khách khi có yêu cầu phát sinh.

Theo ông Thái Văn Truyền, Tổng GĐ Cty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, đi lại bằng đường sắt trong năm nay tăng nhẹ so với mọi năm. Sau hơn 2 tháng mở bán vé phục vụ nhu cầu người dân đi lại dịp Tết, hiện DN đã bán hơn 207.000 vé. Ngành đường sắt đã tổ chức chạy thêm 6 chuyến tàu từ Sài Gòn đi Hà Nội, Vinh, Phan Thiết và nối thêm toa tàu với hơn 7.000 chỗ. Cụ thể, chạy thêm tàu TN4, SE24 từ Sài Gòn đến Hà Nội ngày 30/1 (20 tháng Chạp); tàu SE14, SE16 từ Sài Gòn đến Vinh ngày 31/01 (21 tháng Chạp); tàu SPT4 từ Sài Gòn đi Phan Thiết các ngày 11, 12/02 (ngày 2, 3 tháng Giêng).

Cục trưởng Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng vừa quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 trong dịp Tết Nguyên đán. Theo đó, từ ngày 6/2 đến hết ngày 16/2, tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu, các hãng hàng không, các doanh nghiệp sẽ thực hiện các biện pháp bao gồm tăng cường số lượng nhân viên an ninh hàng không, bảo vệ làm nhiệm vụ tại khu vực hạn chế, kiểm tra người bằng thiết bị phát hiện kim loại cầm tay và kiểm tra trực quan 7% với người, đồ vật, phương tiện vào khu vực hạn chế của sân bay. Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, bảo vệ tổ chức bổ sung 20% quân số so với kíp trực thông thường để trực sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Hàng không có hãng tăng gần 70 nghìn ghế

Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng mạnh dịp Tết. Đại diện Vietnam Airlines Group cho biết, đã tăng thêm hơn 66.200 ghế, tương đương hơn 310 chuyến bay nội địa trong giai đoạn cao điểm Tết từ ngày 25/1 đến 24/2 (tức từ ngày 15 tháng Chạp năm Quý Mão đến 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Các chuyến bay tăng cường tập trung nhiều nhất vào các đường bay nội địa giữa TPHCM và Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Quy Nhơn, Huế, Quảng Nam, Tuy Hòa, Đà Lạt, Cam Ranh, Buôn Ma Thuột, Pleiku, Phú Quốc.

Vietravel Airlines ghi nhận tỷ lệ lấp đầy trung bình của các chặng bay thuận chiều đã đạt trên 90%, trong đó chặng TPHCM- Quy Nhơn/Đà Nẵng vào các ngày cận Tết tỉ lệ lấp đầy đạt trên 97%. Một số chặng bay đang có lượt đặt chỗ cao là TPHCM- Hà Nội/ Quy Nhơn/ Đà Nẵng; Hà Nội - Đà Nẵng.

Giá vé máy bay trong dịp Tết tăng từng ngày, có thời điểm lên tới 10 triệu đồng/người (khứ hồi), đắt ngang một tua du lịch Thái Lan trọn gói 4 ngày 3 đêm. Theo khảo sát, chặng từ Hà Nội đi Phú Quốc trong các ngày từ 5/2 đến 15/2 (từ 26 Tết đến 6 Tết) dao động 5,6-10 triệu đồng/khứ hồi (tăng khoảng 3-5 triệu đồng/khứ hồi so với ngày thường). Từ Hà Nội đi Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang, Phú Yên… dao động khoảng 6-7 triệu đồng/khứ hồi. Với khách bay chiều thấp điểm, như từ TPHCM-Hà Nội ngày 12/2 (mùng 3 Tết), về 17/2 (mùng 8 Tết) có giá 3,2-5 triệu đồng/người, giờ bay không tiện lợi.

Cục Hàng không Việt Nam nhận định nhu cầu đi lại dịp Tết năm nay lớn dự kiến vượt qua cao điểm Tết năm 2023. Như sân bay Tân Sơn Nhất, có thời điểm và có khu vực lưu lượng vượt công suất thiết kế nhà ga hành khách nội địa. Do đó, Cục này tiếp tục điều chỉnh tăng giờ bay (slot) tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vào các khung giờ ban ngày (6h-23h55) từ 44 slot/giờ thành 46 slot/giờ, các khung giờ đêm (0h-5h55) từ 40 slot/giờ thành 42 slot/giờ.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, tổng số chuyến bay trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 dự kiến đạt 33.800 chuyến, tăng 14% so với cùng kỳ Tết năm ngoái và tăng 21% so với lịch bay thường lệ.

Cục Hàng không Việt Nam dự báo, có 3 đường bay có số lượng chuyến bay khai thác nhiều nhất là Hà Nội - TPHCM- Hà Nội, với hơn 5.000 chuyến; đường bay TPHCM - Đà Nẵng - TPHCM, với số chuyến bay đạt hơn 2.200 chuyến; đường bay TPHCM - Vinh - TPHCM, với 1.600 chuyến. Cùng với đó, 3 đường bay có tỷ lệ tăng phục vụ Tết cao nhất so với lịch bay đang khai thác là Cần Thơ - Vinh - Cần Thơ (tăng 16 chuyến); TPHCM - Đồng Hới - TPHCM (tăng 91 chuyến); TPHCM - Vinh - TPHCM (tăng 340 chuyến).

Cục Hàng không kiến nghị UBND các tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải rà soát, yêu cầu các đơn vị khai thác tuyến xe buýt đi/đến cảng hàng không tăng tần suất khai thác và tăng thời gian hoạt động, đặc biệt là vào khung giờ ban đêm; tăng số lượng các phương tiện đến cảng hàng không để phục vụ khách có nhu cầu.

