Giá xăng dầu hôm nay 7/1: Ghi nhận tuần tăng giá đầu tiên của năm 2024

Dầu thô ghi nhận mức tăng trong cả tuần qua, khi những căng thẳng gia tăng ở Trung Đông làm dấy lên lo ngại khả năng xung đột lan rộng có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu thô.

Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) kêt thúc tuần giao dịch vừa qua với mức tăng 3%. Trong khi đó, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 2,2% trong cả tuần.

Chốt tuần, giá dầu WTI đạt 73,95 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent đạt 78,9 USD/thùng.

Sau hội nghị thượng đỉnh OPEC+ ngày 30/11, các quốc gia thành viên của nhóm đã quyết định cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện bổ sung để đạt được sự cân bằng trên thị trường. Như vậy, Ả Rập Saudi sẽ giảm sản lượng 1 triệu thùng/ngày cho đến cuối tháng 3/2024, trong khi Nga sẽ tiếp tục giảm sâu lượng dầu xuất khẩu tới thị trường quốc tế từ 300.000 thùng/ngày lên 500.000 thùng/ngày.

Ngoài những đợt cắt giảm mới, một số thành viên OPEC+ sẽ tiếp tục tôn trọng thỏa thuận giảm sản lượng 1,66 triệu thùng/ngày vào cuối năm 2024. Biện pháp này đã có hiệu lực kể từ tháng 5/2023.

Do đó, tổng khối lượng cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện của các nước OPEC+ sẽ là 3,86 triệu thùng/ngày cho đến cuối quý 1 năm 2024.

Đồng thời, như một phần của thỏa thuận OPEC+, hạn ngạch sản xuất dầu sửa đổi sẽ có hiệu lực vào năm 2024.

Bank of America cho biết họ đang có quan điểm phòng thủ đối với các kho dự trữ dầu vì dự báo giá dầu dài hạn. Bank of America đang kỳ vọng phạm vi giao dịch dầu Brent từ 70-90 USD/thùng sẽ được giữ vững kể từ khi nhóm OPEC+ can thiệp, đồng thời bổ sung rằng “đường cong dầu lùi vĩnh viễn bị làm dốc bởi công suất dự phòng” là một trở ngại đối với giá trị ngành.

Tại thị trường Việt Nam, sáng ngày 7/1 giá xăng dầu trên thị trường không cao hơn giá:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 21.006 đồng/lít

- Xăng RON95-III: không cao hơn 21.916 đồng/lít

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.368 đồng/lít

- Dầu hỏa: không cao hơn 19.957 đồng/lít

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.495 đồng/kg.

