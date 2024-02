Giá xăng dầu hôm nay 23/2: Giữ đà tăng, chuyên gia dự báo như thế nào về xu hướng?

Trên thị trường thế giới, giá dầu WTI đạt 78,1 USD/thùng, tăng 4,3 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent đạt 82,59 USD/thùng, tăng 3,88 USD/thùng vào lúc 6h23 ngày 23/2 theo giờ Việt Nam.

Chuyên gia chiến lược thị trường Yeap Jun Rong tại IG cho biết, căng thẳng địa chính trị đã hỗ trợ giá dầu. Tuy nhiên, mức tăng bị hạn chế do dự trữ dầu thô của Mỹ tăng cao hơn dự kiến.

Các nguồn tin thị trường trích dẫn số liệu của Viện Dầu khí Mỹ (API) cho biết, dự trữ dầu thô tăng 7,17 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 16/2.

Dự trữ xăng cũng tăng, trong khi dự trữ nhiên liệu chưng cất giảm. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi số liệu chính thức từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự kiến công bố vào lúc 16:00 GMT ngày thứ Năm (22/2), bị hoãn một ngày do kỳ nghỉ lễ của Mỹ.

Goldman Sachs dự đoán giá dầu Brent sẽ đạt trung bình 81 USD/thùng vào năm 2024, mức dự báo này giảm đáng kể so với ước tính trước đó là 92 USD/thùng. Tập đoàn tài chính này này dự báo giá dầu Brent sẽ đạt đỉnh của năm 2024 ở mức 85 USD/thùng vào tháng 6. Lý do chính dẫn đến sự thay đổi dự báo trên là do sự gia tăng khai thác ở Mỹ.

Trước đó, ngân hàng Citigroup của Mỹ từng ước tính rằng giá dầu Brent có thể giảm xuống còn khoảng 70 USD/thùng vào năm 2024, do nguồn cung dự kiến dư thừa.

Giá dầu giữ đà tăng

Tại thị trường Việt Nam, sáng ngày 23/2, giá xăng dầu trên thị trường không cao hơn giá:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.475 đồng/lít

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.599 đồng/lít

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 20.910 đồng/lít

- Dầu hỏa: không cao hơn 210.921 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.929 đồng/kg.

