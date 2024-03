Dâu tây Sơn La vào chính vụ, giá siêu rẻ

Đáng chú ý, thời điểm trước Tết Nguyên đán, dâu tây Sơn La có giá phổ biến từ 300.000 - 500.000 đồng/kg tuỳ kích cỡ. Hàng loại A giá lên tới 600.000 - 750.000 đồng/kg, loại dâu đặc biệt giá gần 1 triệu đồng/kg.

Nay, loại dâu tây được các tiểu thương quảng cáo có nguồn gốc từ Mộc Châu, Sơn La có giá siêu rẻ. Cụ thể, dâu tây loại đặc biệt giá giảm còn 200.000 - 250.000 đồng/kg; dâu cỡ lớn giá 150.000 đồng/kg; dâu nhỡ 100.000 đồng/kg; dâu bi giá 80.000 đồng/kg, hàng bi ve giá 50.000 đồng/kg.

Ảnh: Dâu tây Sơn La

Theo chị Trương Thị Cẩm Hồng, chủ cửa hàng trái cây ở quận 3, TP HCM, dâu tây đang chính vụ thu hoạch nên trái chín đỏ, ngọt lịm và thơm. Đặc biệt, giá dâu tây khá rẻ nên hút khách. Từ con số 40 – 50kg dâu mỗi chuyến, nay chị Hồng nhập trên dưới 1 tạ hàng mỗi chuyến. Dâu tây về đều đặn theo ngày, hàng về tới đâu bán hết tới đó.

“Tôi bán dâu tây Sơn La đã 4 năm, nhưng đây là vụ dâu có giá rẻ nhất”, chị Hồng nói.

Về lý do giá dâu tây đột ngột giảm mạnh so với trước Tết, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Nam - Giám đốc HTX dâu tây Xuân Quý ở Mai Sơn (Sơn La), cho biết mùa thu hoạch dâu tây từ tháng 11 kéo dài cho đến đầu tháng 4 năm sau. Thời điểm này đang vào chính vụ thu hoạch dâu tây.

Tại Sơn La, dâu tây được trồng chủ yếu ở Mộc Châu, Yên Châu và Mai Sơn. Riêng huyện Mai Sơn, diện tích dâu lên đến 450 ha, năng suất trung bình ước đạt trên 12 tấn/ha, sản lượng khoảng 5.400 tấn. So với vụ năm 2022-2023, tăng gần 80% về diện tích và tăng trên 250% về sản lượng so. Do đó, dây tây đổ bộ thị trường ồ ạt khiến giá hạ nhiệt.

