Cận Tết Nguyên đán, chợ hoa lớn nhất Hà Nội không một bóng khách, tiểu thương ế ẩm chơi dài

Chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) là một trong những giao thương các mặt hàng hoa tươi, hoa khô phục vụ người tiêu dùng quanh năm. Đây là chợ hoa lớn nhất Hà Nội chuyên phân phối các mặt hàng hoa từ Hà Nội đi các tỉnh thành lân cận.

Tuy nhiên, dù Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 chỉ còn hơn chục ngày nhưng ghi nhận của phóng viên, chợ hoa Quảng An lâm cảnh đìu hiu, ảm đạm, chẳng một bóng khách.

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:

Toàn cảnh chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) - nơi được biết đến là chợ hoa lớn nhất Hà Nội, chuyên phân phối các mặt hàng hoa từ Hà Nội đi các quận huyện, thị xã và các tỉnh thành lân cận.

Không còn cảnh nhộn nhịp giao thương như những năm trước, năm nay, chợ hoa Quảng An lại lâm cảnh đìu hiu, vắng bóng khách vào những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo các tiểu thương, có 2 nguyên nhân chính khiến chợ hoa Quảng An lâm cảnh vắng khách.

Thứ nhất, do sự ảnh hưởng của việc chậm tiến độ dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm, khiến các phương tiện ra vào khó khăn.

Vì sự chậm tiến độ, mặt đường bị thu hẹp, phần đường nhánh 5 mét ở mỗi bên đường vẫn đang được thi công, nên các phương tiện vận chuyển hoa gặp rất nhiều khó khăn mỗi khi ra vào chợ.

Nguyên nhân thứ là do hoa nhập ngoại có giá rẻ hơn đến 40% so với hoa trong nước. Tất cả những yếu tố trên khiến rất nhiều tiểu thương tại chợ hoa Quảng An ế ẩm, thua lỗ không ít vì mức tiêu thụ giảm một nửa so với những năm trước.

Do đó, những ngày này, các tiểu thương tại chợ hoa Quảng An lại nhóm lửa, tụ tập tán gẫu để... chờ khách hàng.

Một số ít gian hàng có khách đặt hoa tươi nhưng vì dự án chậm tiến độ, tiểu thương cũng phải hỗ trợ giao hoa tận nhà.

Một số ít tiểu thương đến chợ hoa Quảng An để mua hoa bán tại các điểm du lịch tâm linh, phục vụ khách hành hương dịp cuối năm.

Dù giá hoa đã giảm 40% so với cùng kỳ mọi năm, nhưng không có khách mua.

Vì dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghị Tàm bị chậm tiến độ và hiện trường phần đường nhánh 5 mét mỗi bên đường vẫn đang được thi công, nên các phương tiện ô tô rất khó ra vào chợ.

Tại cổng chợ hoa Quảng An, vì không có khách nên tiểu thương "đội" sương, gió ngồi chờ khách xuyên đêm.

Cận cảnh hoa đào phai tại chợ hoa Quảng An bung nở chờ khách.

