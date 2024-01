Vụ hot girl thể dục Như Phương tố cáo HLV: Dàn sao thể thao đồng loạt khen HLV có tâm

Cộng đồng thể thao Việt Nam đang “dậy sóng” trước sự việc VĐV 20 tuổi của thể dục dụng cụ (TDDC) nước nhà từng giành 2 HCB và 2 HCĐ SEA Games Phạm Như Phương lên tiếng tố HLV của mình đã ăn chặn 10% tiền thưởng thành tích, 30-50% tiền thưởng nóng ở tất cả các giải đấu mà cô tham gia. Bên cạnh đó, Như Phương bộc bạch việc cô và đồng đội phải đóng vài trăm nghìn “quỹ lạ” đều đặn mỗi tháng cho HLV.

Sự việc của hot girl TDDC Như Phương đang làm chấn động thể thao nước nhà

Sau khi Như Phương tiết lộ, một số cựu tuyển thủ TDDC khác cũng đã tiết lộ việc bản thân bị ăn chặn tương tự. Sự việc nhanh chóng đã tạo nên làn sóng bất bình mạnh mẽ trong dư luận.

Trước đó hồi đầu tháng 10 năm ngoái, thể thao Việt Nam từng chao đảo trước sự việc HLV đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia bớt xén tiền sinh hoạt của học trò khiến các VĐV phải kêu đói. Những sự việc này mang đến cái nhìn đầy tiêu cực đến công tác quản lý ngành thể thao, cũng như về đạo đức của những người làm công tác huấn luyện của thể thao nước nhà.

Dù vậy bên cạnh những HLV bị tố cáo về tư cách đạo đức và ứng xử với học trò, thể thao Việt Nam vẫn còn đó nhiều người thầy, cô có tâm với nghề và học trò. Cụ thể giữa lúc dư luận vẫn đang sôi sục vụ việc của Như Phương tại bộ môn TDDC, hàng loạt sao thể thao Việt Nam đồng loạt “bóc phốt” các HLV của mình theo hướng… tích cực. Theo đó, các VĐV này kể tốt về HLV và cảm thấy may mắn khi có được một người thầy tận tâm, hết lòng với mình và đồng đội.

"Nữ hoàng đi bộ" Thanh Phúc cảm thấy may mắn khi có được người thầy tận tâm

“Nữ hoàng đi bộ” Nguyễn Thị Thanh Phúc kể: “Thầy tôi luôn cho thêm VĐV, an ủi động viên và tìm mọi cách cho VĐV ăn uống đầy đủ dinh dưỡng nhất. Thầy luôn nhận phần thiệt về mình, luôn hi sinh và lo lắng cho VĐV. Được làm học trò của thầy là may mắn nhất đời tôi”.

“Đó là lý do vì sao sinh con xong, tôi vẫn muốn quay lại làm trò của thầy. Suốt 20 năm tôi luôn kính trọng và phấn đấu để đền ơn thầy bằng những tấm HCV. Thầy tôi đã giúp tôi có được thành công. Thầy tâm huyết sẽ có trò tâm huyết. Tôi rất khó chịu khi làm người khác phật lòng, đặc biệt là người tôi mang ơn”, Thanh Phúc nói thêm.

HCV điền kinh SEA Games 32 Khuất Phương Anh cũng chia sẻ: “Không biết ở các đội khác thế nào chứ cá nhân tôi thấy HLV ở đội điền kinh, đặc biệt là điền kinh Hà Nội cho còn nhiều hơn nhận, có khi lấy cả tiền túi ra thưởng cho học trò của mình, chăm cho VĐV từng bữa ăn giấc ngủ, con cái còn nhỏ xíu mà vì thể thao, học trò, vẫn đi tập huấn xa gia đình. Có nhiều đơn vị từng muốn tôi đầu quân nhưng vì yêu quý thầy cô nên tôi không đi. Tôi luôn tôn trọng, biết ơn và yêu quý các thầy cô của mình”.

Nhà vô địch Rowing ASIAD Tạ Thanh Huyền (phải) biết ơn khi được thầy lo lắng, hi sinh vì học trò

Nhà vô địch Rowing ASIAD Tạ Thanh Huyền tiết lộ: “Bao năm tập thể thao, tôi vẫn cảm thấy may mắn vì có duyên với Rowing. Các thầy cô lúc nào cũng chỉ lo cho quyền lợi của VĐV. Thầy tôi (HLV Lê Văn Quang) còn tự trích tiền của mình ra để thưởng mỗi khi học trò được huy chương hay cho học trò liên hoan mỗi dịp ngày lễ, hay các thầy cô ở đội tuyển tỉnh Thái Bình tôi cũng vậy. Tôi biết ơn khi gặp được HLV có tâm và có tầm”.

Kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn kể: “Tôi thấy HLV cũng có người này người kia. Như thầy Quang Minh của tôi chỉ cần học trò tập tốt là bỏ tiền túi vài trăm nghìn ra thưởng. Hay rất nhiều lần tự bỏ tiền mua thuốc khi các VĐV bị bệnh. Thầy cũng hay mua trái cây về làm sinh tố cho học trò. Vì vậy vẫn còn nhiều HLV có tâm”.

Dàn sao thể thao Việt Nam "bóc phốt" về sự có tâm của HLV. Ảnh Thể thao Việt Nam

Võ sĩ boxing hàng đầu Việt Nam Nguyễn Văn Đương cũng đồng tình: “Thầy của tôi cũng vậy. Thầy chỉ cho thêm thôi chứ chưa bao giờ lấy tiền thương hay huy chương của học trò. Tôi may mắn được làm học trò của thầy”.

