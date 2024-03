Trực tiếp tennis Indian Wells ngày 6: Djokovic thử sức đàn em, Medvedev gặp Korda khó lường

Novak Djokovic – Luca Nardi: Khoảng 8h, 12/3, vòng 3 đơn nam

Djokovic sau gần 2 tháng không thi đấu đã có phần chệch choạc trước Vukic ở set 2 nhưng rốt cuộc đã có chiến thắng cuối cùng. Nhưng ở trận tiếp theo mọi thứ có thể sẽ dễ dàng hơn nhiều cho Nole.

Novak Djokovic

Luca Nardi mới 20 tuổi và tay vợt người Ý còn khá non kinh nghiệm ở các giải đấu lớn. Không chỉ xếp hạng thấp hơn so với Vukic (123 so với 69), Nardi vốn không được dự vòng đấu chính cho tới khi hạt giống số 30 Tomas Etcheverry phải xin rút lui. Một thắng lợi nhanh chóng là điều Djokovic sẽ tìm kiếm trong trận này.

Daniil Medvedev – Sebastian Korda: Khoảng 9h30, 12/3, vòng 3 đơn nam

Korda luôn là một tay vợt khó chịu và khó lường, khó chịu bởi anh giao mạnh, trả giao ổn định, chơi tốt trên mọi mặt sân và sở hữu những cú đánh flat (đi tầm trung) rất lợi hại. Nhưng khó lường bởi Korda sẽ có kết quả trái ngược với cùng một đối thủ ngay cả trên những mặt sân & điều kiện thi đấu giống nhau.

Korda đã từng thắng được Medvedev tại Australian Open và Thượng Hải năm ngoái, nhưng đó là trên mặt sân bóng đi nhanh. Indian Wells lại khác, bóng đi chậm và Medvedev không ngán kéo trận đấu vào những cuộc bóng bền kéo dài, mà sự kiên nhẫn lại là điều Korda ít khi thể hiện được.

Medvedev đã thua Korda 2 lần trong năm 2023

Aryna Sabalenka – Emma Raducanu: Khoảng 3h, 12/3, vòng 3 đơn nữ

Cặp đấu này tưởng như chênh lệch nhưng sau những gì xảy ra hôm thứ Bảy Sabalenka chưa chắc sẽ thắng. Cô đã 4 lần đối mặt với nguy cơ thất bại trước Peyton Stearns nhưng thoát hiểm để giành vé đi tiếp. Dù vậy ở set 3 tay vợt người Belarus đã bị đau mắt cá và chấn thương này có thể ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của cô.

Raducanu về mặt phong độ vẫn chưa có gì nổi bật, cô chưa thắng được 2 trận liên tiếp lần nào từ đầu năm nay và tay vợt nữ người Anh thắng ở vòng 2 sau khi Dayana Yastremska bỏ cuộc do bị ốm. Nhưng cô vẫn là một nhà cựu vô địch Grand Slam nên Sabalenka có thể sẽ không có một trận đấu dễ dàng.

ATP 1000 - Indian Wells 2024 - vòng 3 Thứ ba, 12/03/2024 01:00 Cameron Norrie Gael Monfils 01:00 Lorenzo Musetti Holger Rune 02:30 Casper Ruud Arthur Fils 02:30 Tommy Paul Ugo Humbert 04:00 Adrian Mannarino Grigor Dimitrov 04:00 Taylor Fritz Sebastian Baez 08:00 Novak Djokovic Luca Nardi 09:30 Daniil Medvedev Sebastian Korda WTA 1000 - Indian Wells 2024 - vòng 3 Thứ ba, 12/03/2024 01:00 Lucia Bronzetti Cori Gauff 01:00 Marta Kostyuk Marketa Vondrousova 01:00 Yue Yuan Caroline Dolehide 02:30 Sloane Stephens Daria Kasatkina 03:00 Emma Raducanu Aryna Sabalenka 04:00 Anna Blinkova Diane Parry 04:30 Naomi Osaka Elise Mertens 08:00 Caroline Garcia Maria Sakkari 10:00 Elina Svitolina Emma Navarro

