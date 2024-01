Trực tiếp tennis Brisbane ngày 2: Hạt giống số 5 Sebastian Korda bị loại sốc

Hạt giống số 5 Sebastian Korda bị loại sốc

Hạt giống số 5 người Mỹ Sebastian Korda gặp đối thủ người Đức Yannick Hanfmann. Dù được đánh giá cao hơn nhưng Korda đã chơi dưới sức và để thua bất ngờ sau 2 set đấu. Tỷ số các set lần lượt là 7-5, 6-4 nghiêng về Yannick Hanfmann.

1 số trận đấu khác dự kiến diễn ra sáng nay tuy nhiên đã bị hoãn lại do thời tiết xấu ở địa điểm thi đấu.

Rafael Nadal – Dominic Thiem: Khoảng 15h30, 2/1, vòng 1 đơn nam

* Trận đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp, mời các bạn đón xem!

Rafael Nadal sẽ đánh dấu sự trở lại ở nội dung đánh đơn sau gần 1 năm chấn thương bằng cuộc gặp Dominic Thiem ở Brisbane International. Kể từ sau chấn thương hông tại Australian Open 2023 khiến Nadal thua ở vòng 2, anh đã nghỉ thi đấu và chỉ mới quay lại thi đấu đánh đôi vừa qua và trận gặp Thiem sẽ là sự trở lại chính thức của anh.

Nadal - Thiem đã có nhiều cuộc gặp đáng nhớ như tại tứ kết US Open 2018

Nadal và Thiem dự giải theo hai cách khác nhau, Nadal trở lại qua suất đặc cách của một giải đấu đã 5 năm qua không được tổ chức, trong khi Thiem thi đấu vòng loại. Phong độ đã không còn tốt như trước đây, Thiem vẫn có vài điểm sáng trong năm 2023 khi anh vào chung kết tại Kitzbuhel, cũng như đôi lần vào bán kết ở các giải thuộc ATP Tour và Challenger Tour.

Đây sẽ là trận ra mắt giải đấu của Thiem, trong khi Nadal dự giải lần cuối năm 2017. Nadal đã thắng 9/15 lần gặp Thiem nhưng tay vợt người Áo hạ Nadal ở cả 2 lần gần nhất, dẫu vậy đều là đã từ 2020 ở tứ kết Australian Open, rồi sau đó là vòng bảng ATP Finals. Hơn nữa trên mặt sân cứng Nadal mới thắng Thiem một lần tại tứ kết US Open 2018, một trận đấu kéo dài tới tận tie-break set 5 và Thiem có lúc cách chiến thắng chỉ 2 điểm.

Thể lực của Nadal đang là dấu hỏi lớn và với tính chất chỉ là giải làm nóng, “Bò tót” có lẽ sẽ không quá cố sức mà chủ yếu thiết lập lại nhịp thi đấu của mình trước khi vào các trận khó hơn ở cấp độ Grand Slam. Ngoài ra Thiem và cách đánh trái một tay của anh đã gây khó khăn cho Nadal rất nhiều lần trong quá khứ, nên trận này không chắc Nadal có thể thắng được.

Yannick Hanfmann – Sebastian Korda: 8h, 2/1, vòng 1 đơn nam

Giờ này năm ngoái Korda đã có những thành tích rất ấn tượng tại Australia, tay vợt này đã đến rất, rất gần chiến thắng trước Novak Djokovic tại Adelaide trước khi áp đảo Daniil Medvedev ở vòng 3 Australian Open. Dù sau đó không giữ được phong độ khi mùa giải kéo dài vì chấn thương, Korda vẫn vươn lên thứ 23 trên bảng xếp hạng ATP vào tháng 10, chủ yếu nhờ thắng 22/33 trận trên sân cứng.

Korda (phải) đã đến rất gần chiến thắng trước Novak Djokovic đầu năm 2023, năm anh thể hiện phong độ ấn tượng trên sân cứng

Hanfmann do đó sẽ có một thách thức to lớn ở phía trước. Những thành công trong năm 2023 của anh là trên mặt sân đất nện, trong khi sân cứng mang lại kết quả khá nghèo nàn, bao gồm cả những trận thua ngược. Tay vợt người Đức tỏ ra không mấy “son” khi thi đấu ở Brisbane, thua tới 2 lần tại giải năm 2018 dù sau trận thua đầu tiên anh được may mắn giành vé dự vòng đấu chính vì có tay vợt bỏ cuộc.

Aslan Karatsev – Jason Kubler: Khoảng 10h30, 2/1, vòng 1 đơn nam

Karatsev có những bước đột biến sự nghiệp trên mảnh đất Australia, từ vào bán kết Grand Slam năm 2021 cho tới vô địch Sydney Open 1 năm sau. Trong hơn 20 tháng qua Karatsev đã mất sự ổn định phong độ và đối mặt cả nghi án dàn xếp tỷ số khiến anh trượt khỏi top 100, tuy nhiên anh đã vùng dậy trong giai đoạn cuối năm 2023 và giờ đang tìm được trở lại hàng ngũ những tay vợt mạnh nhất.

Trước mắt Karatsev sẽ là Kubler, người phải tới năm 2022 mới có bước đột phá sự nghiệp nhưng trở lại sự bất ổn phong độ do chấn thương trong năm ngoái (kết thúc mùa giải sớm tại US Open). Trong thời gian đó chính Kubler đã đánh bại Karatsev tại Doha (Karatsev bỏ cuộc trong set 2), nhưng e rằng cuộc gặp lần này sẽ có kết cục rất khác cho tay vợt chủ nhà.

