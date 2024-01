Trực tiếp tennis Australian Open ngày 1: Goffin mơ đi tiếp, đối tác cũ của Lý Hoàng Nam gặp khó

Goffin - Diallo, 7h30, 12/1, vòng loại Australian Open

Goffin và Diallo chuẩn bị có lần đầu tiên chạm mặt nhau. Đáng chú ý, cuộc đấu này rất quan trọng với đôi bên khi người thắng cuộc sẽ vượt qua vòng loại Australian Open 2024.

Goffin (phải) có nhiều ưu thế hơn so với Diallo

Xét về mặt kinh nghiệm, Goffin tỏ ra vượt trội hoàn toàn so với Diallo. Nên nhớ rằng hàng loạt tay vợt hàng đầu thế giới hiện nay như Alcaraz, Nadal hay Murray từng là bại tướng của Goffin. Ngoài ra, số danh hiệu mà Goffin đạt được trong sự nghiệp cũng nhiều hơn hẳn so với Diallo (31 so với 4).

Hiện Goffin không còn ở đỉnh cao sự nghiệp. Tuy nhiên xét thứ hạng trên bảng xếp hạng quần vợt thế giới, Goffin vẫn tỏ ra ấn tượng hơn so với Diallo (hạng 107 so với 136).

Có thể thấy mọi thống kê hiện tại đều nghiêng về Goffin. Do vậy, không bất ngờ khi giới chuyên môn đánh giá Goffin có nhiều cửa thắng Diallo.

Molcan - Nagal, 9h, 12/1, vòng loại Australian Open

Nagal rất khát khao giành vé vượt qua vòng loại Australian Open. Tuy nhiên thử thách tới đây của tay vợt từng cùng Lý Hoàng Nam vô địch đôi nam trẻ Wimbledon 2015 sẽ là Molcan, người hiện hơn Nagal 21 bậc trên bảng xếp hạng quần vợt thế giới (hạng 118 so với 139).

Molcan còn đang có phong độ tương đối tốt. Tay vợt người Slovakia lần lượt hạ Brouwer và Millman để tiến đến vòng loại cuối Australian Open 2024.

Nagal (trái) sẽ phải rất nỗ lực để mơ về tấm vé vượt qua vòng loại Australian Open 2024

Trong quá khứ, Molcan có không ít lần được đối đầu với những tay vợt lớn. Thậm chí anh còn có được chiến thắng hay gây ra khó khăn cho đối thủ. Trong khi đó, Nagal lại không nhiều lần được trải nghiệm cảm giác tương tự.

