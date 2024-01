Tốp 3 Cúp Chiến thắng 2023: Cực kỳ khó đoán

Danh sách đề cử các hạng mục giải thưởng Cúp Chiến thắng 2023 * Nam VĐV của năm 1) Nguyễn Huy Hoàng (bơi, Quảng Bình), thành tích nổi bật: giành 2 HCĐ Asian Games 19, 3 HCV SEA Games 32. 2) Nguyễn Văn Khánh Phong (thể dục dụng cụ, TP.HCM) giành 1 HCB Asian Games 19, 1 HCB giải vô địch châu Á, 2 HCV SEA Games. 3) Phạm Quang Huy (bắn súng, Hải Phòng), giành 1 HCV, 1 HCĐ Asian Games 19. Trong đó có tấm HCV giải cơn khát Vàng cho bắn súng Việt Nam sau 4 thập kỷ. * Nữ VĐV của năm: 1) Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, Bắc Giang) giành 01 HCV giải vô địch châu Á trong nhà, 4 HCV SEA Games 32. 2) Trần Thị Thanh Thúy (bóng chuyền, Long An) vô địch giải CLB nữ châu Á, vô địch AVC Cup, hạng 4 giải vô địch châu Á, hạng 4 Asian Games, HCB SEA Games 32. 3) Nguyễn Thùy Linh (cầu lông, Đồng Nai) vô địch giải quốc tế Vietnam Open, vô địch giải quốc tế Ciputra Hà Nội, lọt vào tứ kết 3 giải quốc tế, lọt vào Top 20 bảng xếp hạng đơn nữ thế giới. * VĐV trẻ của năm: 1) Lê Khánh Hưng (golf, TP.HCM, 16 tuổi) giành HCV lịch sử, nội dung đơn nam, HCB nội dung đồng đội SEA Games 32. 2) Trần Thị Ngọc Yến (cầu mây, Đồng Tháp, 19 tuổi) giành 01 HCV giải vô địch thế giới, 02 HCV giải vô địch châu Á, 01 HCV và 01 HCB Asian Games 19, 01 HCV SEA Games 32. 3) Trần Thị Nhi Yến (điền kinh, Long An, 18 tuổi) giành 01 HCB, 01 HCĐ SEA Games 32, lọt vào Top 8 nội dung 100 và 200m Asian Games 19. * HLV của năm: 1) Nguyễn Tuấn Kiệt (HLV trưởng ĐTQG bóng chuyền nữ) dẫn dắt ĐTQG Việt Nam vô địch giải CLB nữ châu Á, vô địch AVC Challenger Cup, đoạt hạng 4 giải vô địch châu Á, hạng 4 Asian Games 19, HCB SEA Games 32. 2) Trần Thị Vui (HLV ĐTQG Cầu mây) chỉ đạo, huấn luyện Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam giành 01 HCV giải vô địch thế giới, 02 HCV giải vô địch châu Á, 01 HCV và 01 HCB Asian Games 19, 01 HCV SEA Games 32. 3) Nguyễn Hoàng Ngân (HLV ĐTQG karate) huấn luyện, chỉ đạo Đội tuyển kata đồng đội nữ giành HCV Asian Games 19, HCV SEA Games 32. * Chuyên gia nước ngoài xuất sắc của năm: 1) Park Chung Gun (Hàn Quốc, ĐTQG bắn súng) huấn luyện, chỉ đạo dẫn dắt học trò giành 01 HCV, 01 HCĐ Asian Games 19, đoạt 01 suất chính thức tham dự Olympic 2024. 2) David Grice (Anh, ĐTQG bóng rổ nữ 3 x3) dẫn dắt ĐTQG bóng rổ 3 x3 nữ giành tấm HCV lịch sử tại SEA Games 32 3) Dư Chí Quốc (Trung Quốc, bóng bàn) huấn luyện, chỉ đạo học trò giành HCV nội dung đôi nam SEA Games 32 sau 24 năm * Đội tuyển của năm: 1) Đội tuyển bóng rổ nữ 3 x3 giành tấm HCV lịch sử tại SEA Games 32 2) Đội tuyển bóng chuyền nữ trong nhà vô địch giải CLB nữ châu Á, vô địch AVC Challenger Cup, đoạt hạng 4 giải vô địch châu Á, hạng 4 Asian Games, HCB SEA Games 32. 3) Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bảo vệ thành công tấm HCV tại SEA Games 32 bằng màn trình diễn cùng đẳng cấp vượt trội, và có lần dự tranh World Cup lịch sử. * Đồng đội của năm: 1) Đội tuyển kata đồng đội nữ (Nguyễn Thị Phương, Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Ngọc Trâm) đoạt 01 HCV Asian Games 19, 01 HCV SEA Games 32. 2) Đội tiếp sức nữ 4x400m môn điền kinh (Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh) giành 01 HCV giải vô địch châu Á, 01 HCV SEA Games 32, hạng 4 Asian Games 19. 3) Đội tuyển cầu mây 4 người nữ ( Nguyễn Thị My, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Trần Thị Hồng Nhung, và Lê Thị Tú Trinh) giành 01 HCV giải vô địch thế giới, 01 HCV giải vô địch châu Á, 01 HCV Asian Games 19. * VĐV người khuyết tật xuất sắc của năm: 1) Lê Văn Công 2) Lê Tiến Đạt 3) Đặng Thị Linh Phượng