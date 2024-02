Tay đấm thép Mike Tyson bị chê thua xa Tyson Fury, huyền thoại đáp trả cực gắt

Trong podcast YouTube của Mike Tyson dài 4 giờ có tên The Lion's Den with Mike Tyson and Friends, có sự tham gia của Brendan Schaub, Daniel Cormier và một số khách mời bất ngờ.

Mike Tyson (phải) không vui khi bị nói kém tài năng hơn so với Tyson Fury

Họ đã thảo luận về nhiều chủ đề, bao gồm cả thời kỳ đỉnh cao của "Tay đấp thép" Tyson, đây là chủ đề thảo luận nhận được nhiều quan tâm của người nghe.

Màn tương tác được bắt đầu bằng câu hỏi: " Mike Tyson thời kỳ đỉnh cao nếu đấu với Tyson Fury. Ai thắng?". Khi người đàn ông 57 tuổi đang định trả lời, cựu võ sỹ MMA Schaub ngắt lời nói: "Mike, trước khi ông trả lời, đây không phải là sự thiếu tôn trọng, nhưng quan điểm của tôi, về mặt kỹ thuật, Fury có thể phòng ngự. Bộ chân của anh ấy di chuyển cũng tốt. Về mặt kỹ thuật, anh ấy là người giỏi nhất mà chúng ta từng có".

Huyền thoại "Thép" Tyson gắt gỏng trả lời: "Nghe này, việc anh ấy lấy tên Tyson Fury đã thể hiện sự vĩ đại của tôi. Tôi không biết. Và cũng không quan tâm liệu anh ấy có đánh bại tôi hay không. Tên anh ta là Tyson. Anh ta có thể đánh bại tôi, nhưng tôi chẳng quan tâm bởi vì tên anh ta đặt theo chiến binh vĩ đại nhất từng sống".

Mike Tyson (bên phải) vui vì Tyson Fury (bên trái) đã lấy họ của ông làm tên cho chính mình

Trên thực tế, huyền thoại Boxing Mike Tyson luôn thừa nhận tài năng của "Vua giang hồ" Fury, ông từng nói tay đấm người Anh là võ sỹ vĩ đại nhất sau khi ông giải nghệ.

Mike Tyson từng nói trên Eurosport: "Bạn có thể nói những gì bạn muốn về Tyson Fury, nhưng tôi rất tự hào. Nhà vô địch hạng nặng thế giới đã lấy tên tôi. Anh ấy là nhà vô địch hạng nặng tốt nhất thế giới kể từ thời điểm tôi giải nghệ".

