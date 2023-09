So tài thể thao ly kì nhất thế giới: Đội nam không mặc gì đấu đội bóng bầu dục nữ

Để "làm nóng" cho giải vô địch bóng bầu dục thế giới 2011, một nhóm cầu thủ nam không mặc gì đã chơi một trận đấu 7 người với một nhóm các quý cô gợi cảm người Tây Ban Nha.

Trận đấu diễn ra vào năm 2011

New Zealand, quốc gia đăng cai giải đấu, cũng là nơi bóng bầu dục được yêu cuồng nhiệt và có cả đội bóng bầu dục với trang phục...không mặc gì. "Đội bóng bầu dục khỏa thân" ở đây là biệt danh của CLB All Blacks của New Zealand.

Với tư cách là trận đấu mở màn không chính thức cho World Cup 2011, CLB All Blacks không mặc đồ thi đấu đã đối đầu với một đội gồm những cầu thủ nữ Tây Ban Nha. Kết quả, đội bóng nam để thua đội nữ với tỷ số 20-25. Thất bại này là trận thua đầu tiên trong lịch sử 9 năm thành lập của All Blacks.

Các cầu thủ nữ tới từ Tây Ban Nha ban đầu mặc quần áo thi đấu như bình thường, nhưng họ bỏ dần đồ và chỉ mặc bikini sau mỗi lần đội bóng ghi điểm.

Trận đấu diễn ra chỉ vài giờ trước trận khai mạc giải đấu, Anh gặp Argentina, và có khoảng 1.500 khán giả đã tụ tập để xem trận đấu.

Người sáng lập CLB khỏa thân New Zealand, Ralph Davies, khi đó nói với hãng tin AFP: "Nó bắt đầu như một trò đùa trong một vài lễ hội. Ở đây, học sinh thường khỏa thân chạy qua đường, hoặc chạy trên đường vào mùa đông, vì vậy chúng tôi quyết tâm tiến xa hơn bằng cách khỏa thân chơi bóng bầu dục. Trận đấu đầu tiên của chúng tôi là vào năm 2002 ở giữa cồn cát trên bãi biển. Chúng tôi như chết cóng vì lạnh".

Màn so tài đặc biệt này đi vào lịch sử bóng bầu dục, cũng như thể thao thế giới như trận đấu kỳ dị bậc nhất lịch sử.

Một số hình ảnh về màn so tài phi giới tính trên sân bóng bầu dục ở New Zealand cách đây 12 năm:

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]