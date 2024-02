Phụ công Bích Thủy 1m84 và dàn sao tuổi Rồng nổi tiếng của thể thao Việt Nam

Nguyễn Huy Hoàng (bơi lội)

Nam VĐV sinh năm 2000 người Quảng Bình được xem là kình ngư số 1 của bơi lội Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Huy Hoàng đã mang đến rất nhiều thành công cho thể thao nước nhà ở đấu trường quốc tế nhiều năm nay. Có thể kể đến như HCĐ 800m tự do và HCB nội dung 1.500m tự do tại Asian Games 2018.

Huy Hoàng đang được xem là kình ngư số 1 Việt Nam

Ở kỳ SEA Games 31 trên sân nhà, Huy Hoàng giành đến 5 tấm HCV ở nội dung 1.500m, 400m tự do nam, cùng đội tuyển tiếp sức 4x200m tự do nam giành HCV kèm theo kỷ lục lịch sử SEA Games với thành tích 7 phút 16 giây 31, bảo vệ thành công HCV nội dung 800m nam và bất ngờ về nhất ở nội dung 200m bướm.

Anh cũng được trao giải thưởng VĐV xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam năm 2022 tại Cúp Chiến thắng. Đến SEA Games 32, Huy Hoàng tiếp tục gặt hái HCV 400m tự do, HCV 1.500m nam, HCV 400m tự do nam, 1 HCV đồng đội nội dung 4x200 m tiếp sức tự do và HCĐ 200 m tự do.

Huy Hoàng cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games

Song song đó, Huy Hoàng 2 lần liên tiếp vinh dự được chọn làm người cầm cờ cho đoàn Việt Nam ở SEA Games. Ngoài chuyên môn, Huy Hoàng được biết đến với lối sống lành mạnh, ham học hỏi.

Nguyễn Trung Cường (điền kinh)

Chân chạy sinh năm 2000 người Hà Tĩnh là chủ nhân của tấm HCV SEA Games 32 nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nam với thành tích 8 phút 51 giây 99. Bên cạnh đó, Trung Cường còn có nhiều thành tích đáng kể như HCB giải U18 châu Á 2017, HCĐ giải điền kinh trẻ châu Á 2018, HCB SEA Games 30, 2 HCV giải học sinh Đông Nam Á, HCV giải Hong Kong mở rộng….

Chuyện tình cảm của Trung Cường nhận được nhiều sự quan tâm

Bên cạnh chiến tích trên đường chạy, Trung Cường còn có câu chuyện tình cảm đáng ngưỡng mộ khi vợ của anh là nữ võ sĩ đai đen taekwondo Vũ Ngọc Ánh thuộc Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội. Cả hai đã có với nhau 1 cô con gái. Những khoảng khắc gia đình hạnh phúc, vui đùa bên nhau lên trang cá nhân của bộ đôi này nhận rất nhiều sự chú ý từ người hâm mộ.

Trịnh Thu Vinh (bắn súng)

Nữ xạ thủ sinh năm 2000 người Thanh Hóa “gây sốt” thể thao nước nhà khi xuất sắc trở thành VĐV bắn súng đầu tiên của Việt Nam giành chiếc vé tham dự Olympic Paris 2024 nhờ việc lọt vào top 5 giải vô địch thế giới 2023.

Thu Vinh giành suất dự Olympic Paris 2024

Thành tích này của Thu Vinh gây bất ngờ cho cả ban huấn luyện, giới chuyên môn và chính cá nhân nữ xạ thủ này bởi trước đó, thành tích cao nhất của cô tại sân chơi quốc tế là tấm HCĐ cá nhân và 1 HCB đồng đội nội dung 10m súng ngắn hơi nữ tại SEA Games 31.

Với tài năng và tuổi đời còn rất trẻ, Thu Vinh hứa hẹn sẽ là một trong những tài năng hàng đầu của bắn súng Việt Nam trong thời gian tới đây.

Lê Thị Vân Anh (Pencak Silat)

Hot girl sinh năm 2000 người Thanh Hóa đã lập cú đúp HCV ở cả giải vô địch Đông Nam Á và châu Á trong năm 2022.

Hot girl Pencak Silat Vân Anh

Ở đấu trường quốc nội, Vân Anh gần như “vô đối” nhiều năm nay ở hạng cân 60 kg nữ nhờ vào tài năng và phong độ ấn tượng được duy trì liên tục. Ngoài tài năng, Vân Anh cũng nhận được sự chú ý của đông đảo người hâm mộ nhờ vóc dáng và gương mặt xinh xắn.

Nguyễn Thị Bích Thủy (bóng chuyền)

Nữ VĐV sinh năm 2000 sở hữu chiều cao 1m84 người Hà Nội là một trong những phụ công tài năng nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Với lối đánh giàu kỹ thuật, mãn quan chiến thuật tốt, công thủ toàn diện, đặc biệt lợi hại ở những tình huống dứt điểm cực nhanh khu vực giữa lưới, Bích Thủy là trụ cột quan trọng không chỉ ở CLB Hóa chất Đức Giang Tia Sáng mà còn ở đội tuyển quốc gia.

Phụ công Bích Thủy

Bên cạnh đó, cô cũng là một trong những VĐV đầu tiên của Việt Nam có thời gian xuất ngoại sang Thái Lan thi đấu dưới màu áo CLB Air Force. Thậm chí Bích Thùy còn làm người hâm mộ bóng chuyền nước nhà tự hào khi giành luôn danh hiệu phụ công xuất sắc nhất Thai League.

Nguyễn Hải Đăng (cầu lông)

Vào tháng 3/2023, Hải Đăng vươn lên vị trí số 1 cầu lông đơn nam Việt Nam thay cho tay vợt huyền thoại Nguyễn Tiến Minh trên bảng xếp hạng cầu lông thế giới (BWF) với thứ hạng 163 thế giới. Đến hiện tại, tay vợt sinh năm 2000 đang có thứ hạng 97 thế giới.

Hải Đăng là tài năng cầu lông hàng đầu Việt Nam

Hải Đăng được mệnh danh là “Momota Việt Nam” do có phong cách và lối chơi khá giống với tay vợt số 1 thế giới người Nhật Bản, Kento Momota. Sau khi liên tiếp vô địch trẻ quốc gia các năm 2017 và 2018, Hải Đăng lên thi đấu chuyên nghiệp và nhanh chóng cùng hai "đàn anh" Lê Đức Phát, Nguyễn Tiến Minh thống trị nội dung đơn nam quốc gia.

Anh được coi là tay vợt sáng giá, có nhiều tố chất để kế thừa siêu sao Nguyễn Tiến Minh và cũng được huyền thoại cầu lông số 1 Việt Nam dành nhiều lời khen ngợi.

Ngoài những cái tên kể trên, thể thao Việt Nam đang sở hữu nhiều VĐV tuổi Rồng tài năng khác, có thể kể đến như nữ VĐV Taekwondo Bạc Thị Khiêm (2 HCV SEA Games, 1 HCV Đông Nam Á), Triệu Thị Phương Thủy (HCV Kun Khmer SEA Games 32), hay Nguyễn Viết Ngọc Hiệp (HCV Kumite đồng đội nam SEA Games 32).

