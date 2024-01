Nóng nhất thể thao sáng 9/1: UFC 299 công bố cặp đấu tâm điểm

UFC công bố trận đấu tâm điểm tại sự kiện UFC 299

Người đứng đầu UFC, ông Dana White mới đây đã công bố cặp đấu tâm điểm của sự kiện UFC 299. Theo đó, sự kiện này sẽ diễn ra cặp đấu rất đáng xem giữa "viên kim cương" Dustin Poirier và "thần chiến tranh" Benoit Saint-Denis.

Poirier là một trong những võ sĩ kỳ cựu của võ thuật tự do thế giới, anh từng 2 lần đả bại Conor McGregor trong quá khứ. Đối đầu với Poirier ở sự kiện UFC 299 sẽ là Saint-Denis, tay đấm mới nổi đang có phong độ cao sau màn hạ đo ván Matt Frevola tại UFC 295. Do đó, trận đấu giữa Poirier và Saint-Denis sẽ thu hút được rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ bộ môn võ tự do.

Trận đấu giữa Poirier và Saint-Denis sẽ rất đáng xem

Holger Rune thúc giục các tay vợt Next Gen sớm "lật đổ" Novak Djokovic

Tay vợt số 8 thế giới vừa trải qua một năm 2023 rất thành công với hàng loạt chiến tích đáng nhớ, trong đó phải kể đến trận thắng Djokovic tại Rome Masters. Thế nhưng theo Holger Rune, các tay vợt trẻ cần có sự nỗ lực chiến thắng để "lật đổ" tay vợt số 1 thế giới:

"Chúng tôi phải làm điều đó không chỉ một lần mà thường xuyên hơn. Tôi đã đánh bại Novak Djokovic, Sinner cũng vậy, thế nhưng anh ấy vẫn chinh phục được những giải Grand Slam quan trọng. Vì vậy, các tay vợt trẻ như tôi cần nỗ lực hơn để có thể đánh bại anh ấy".

Chris Kirk lên ngôi vô địch Sentry Tournament Championship

Giải đấu đầu tiên trong năm mới 2024 trên PGA Tour là Sentry Tournament Championship đã kết thúc với chức vô địch thuộc về Chris Kirk.Tay golf người Mỹ giành tổng điểm -29 gậy, giành ngôi vô địch. Thành tích của Chris Kirk chỉ hơn đồng hương Sahith Theegala đúng một điểm. Đây là một kết quả bất ngờ bởi trước giải đấu, anh không phải là cái tên được đánh giá cao.

Xạ thủ Phạm Quang Huy không vượt qua được vòng loại giải châu Á

Giải bắn súng vô địch Châu Á 2024 chính thức khởi tranh từ ngày 5/1 đến 17/1 ở Jakarta, Indonesia. Trong ngày thi đấu mở màn 8/1, các xạ thủ Việt Nam bước vào tranh tài ở nội dung trọng điểm 10m súng ngắn hơi trong đó có niềm hy vọng Phạm Quang Huy. Thế nhưng xạ thủ người Hải Phòng lại bắn tương đối lỗi và chỉ xếp thứ 26, tổng điểm 572 điểm.

Hot girl bóng chuyền Việt Nam hạnh phúc sau trận đánh chính đầu tiên tại Thái Lan

Kiều Trinh có trận đánh chính đầu tiên ấn tượng

Ngày 7/1 vừa qua, cặp đôi tuyển thủ bóng chuyền Việt Nam là Hoàng Thị Kiều Trinh và Đoàn Thị Lâm Oanh đã có trận đánh chính đầu tiên trong màu áo câu lạc bộ Supreme Chonburi trong trận đấu với Khon Kaen Star. Hoa khôi bóng chuyền Việt Nam Hoàng Thị Kiều Trinh đã chơi xuất sắc và bỏ túi 9 điểm ở trận đấu này, trong khi Lâm Oanh phải nhận một chấn thương ở vùng đùi và sớm rời sân.

Sau trận đấu ấn tượng, Kiều Trinh đã hạnh phúc chia sẻ về không khí tập luyện và thi đấu tại Thái Lan: “Tôi hạnh phúc với trận đấu, ở CLB Supreme, các đồng đội luôn hỗ trợ tôi cả trên sân tập lẫn lúc thi đấu. Họ biết cách tạo ra bầu không khí thoải mái cho các cầu thủ mới và động viên tôi chơi hết khả năng của mình.”

