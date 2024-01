Nóng nhất thể thao sáng 7/1: Hạ Zverev, sao Australia lập kỳ tích ATP 18 năm

Đánh bại Zverev, sao Australia lập kỳ tích 18 năm

Ở bán kết giải tennis đồng đội United Cup giữa ĐT Australia và ĐT Đức, Alex de Minaur đã đánh bại Alexander Zverev 2-1 (5-7, 6-3, 6-4) trong trận đơn nam. Dù ĐT Australia dừng bước (thua 2 trận đơn nữ và đôi nam - nữ), trận thắng Zverev vẫn giúp De Minaur được cộng nhiều điểm và lọt vào top 10 ATP tuần tới.

De Minaur sẽ lọt vào top 10 ATP sau trận thắng Zverev

Điều này đồng nghĩa, anh sẽ tiếp bước huyền thoại Lleyton Hewitt trở thành tay vợt Australia đầu tiên lọt vào top 10 ATP kể từ năm 2006. Trước đó, thứ hạng tốt nhất của De Minaur là 11. Chiến tích này còn giúp tay vợt 24 tuổi tự tin hơn khi bước vào Australian Open 2024, Grand Slam được tổ chức trên sân nhà (14/1 - 28/1).

Raducanu đấu Osaka trước thềm Australian Open

Theo trang IPaper, Emma Raducanu ​​sẽ gặp Naomi Osaka trong một trận tennis từ thiện vào ngày 9/1, dự kiến ​​diễn ra tại nhà thi đấu Melbourne Park (Australia). Đây là cơ hội để Raducanu, Osaka "làm nóng" trong nỗ lực tìm lại phong độ tốt nhất trước thềm Australian Open 2024.

Thất bại sốc, bại tướng cũ của Fury được khuyên giải nghệ

Trả lời phỏng vấn Seconds Out, cựu võ sĩ David Allen cho rằng sự nghiệp của Deontay Wilder đã đến hồi kết sau trận thua Joseph Parker ở sự kiện "Day of Reckoning". Hiện tại, giới tryền thông tiết lộ nhà vô địch boxing hạng nặng của WBC giai đoạn 2015-2020 chưa có ý định giải nghệ, thậm chí còn lên kế hoạch so găng với Zhilei Zhang (Trung Quốc) trong năm 2024.

Verstappen khẳng định Red Bull thống trị không phải vì xe xịn

Trên trang AMuS, Max Verstappen tuyên bố lí do giúp anh và đội đua Red Bull giành chức vô địch F1 năm thứ 3 liên tiếp không hoàn toàn đến từ chiếc xe RB19. Trước đó, lãnh đội Christian Horner từng gọi RB19 là "chiếc xe thành công nhất lịch sử F1".

Dù vậy, Verstappen khẳng định chính anh đã "thích ứng với yêu cầu của chiếc xe để làm cho nó nhanh nhất", thậm chí quá trình tạo nên RB19 của đội ngũ kỹ sư từng không diễn ra như anh mong muốn.

