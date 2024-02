Nóng nhất thể thao sáng 26/2: Rafael Nadal lại thiết lập kỷ lục mới

Rafael Nadal lại thiết lập kỷ lục mới về lượng người theo dõi trên MXH

Nadal đã đạt được một thành tựu mới khi trở thành tay vợt đầu tiên vượt qua mốc 21 triệu người theo dõi trên Instagram. Với sự nghiệp ấn tượng trên sân đấu và tầm ảnh hưởng mạnh mẽ trên mạng xã hội, Nadal đã thu hút sự quan tâm của hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới.

Nadal cán mốc kỷ lục về lượng người theo dõi

Tay vợt người Tây Ban Nha đã gia nhập Instagram từ năm 2015. Sự trở lại ấn tượng của anh trong năm 2024 sau thời gian nghỉ thi đấu kéo dài do chấn thương đã tăng thêm sức hút cho Nadal trên mạng xã hội.

Với con số 21 triệu người theo dõi, Nadal vượt xa cả các đối thủ hàng đầu khác trong làng quần vợt. Serena Williams đứng ở vị trí thứ hai với 17.2 triệu người theo dõi. Trong khi đó, kình địch Novak Djokovic đứng ở vị trí thứ ba với 14.4 triệu người theo dõi và Roger Federer đứng ở vị trí thứ tư với 12.1 triệu người theo dõi.

Nguyễn Trần Duy Nhất xuất hiện tại giải MMA hàng đầu châu Á với vai trò mới

Trong thời gian gần đây, Nguyễn Trần Duy Nhất, hay được biết đến với biệt danh "Độc cô cầu bại Việt Nam", đã thường xuyên xuất hiện với vai trò HLV tại các giải đấu võ thuật trong nước. Anh sắp tiếp tục vai trò này tại giải đấu võ thuật tổng hợp của Hàn Quốc có tên là Angel’s Fighting Championship 30 (AFC 30).

Nhà vô địch quốc gia Muay Thai đã quyết định từ chối lời mời thi đấu và nhường vị trí cho một võ sĩ trẻ trong CLB. Thay vào đó, anh sẽ trở thành HLV của các tay đấm Việt Nam. CLB No.1 Muay Thai Club của Nguyễn Trần Duy Nhất sẽ gửi đến sự kiện 3 võ sĩ hàng đầu, bao gồm Lưu Đức Mạnh (hạng 56kg), Chu Minh Quang (hạng 61kg), và Mùi Trọng Vinh (hạng 60kg).

HLV Steven Kerr chính thức gia hạn hợp đồng với Golden State Warriors

HLV Steve Kerr đã đóng góp không nhỏ vào việc xây dựng đế chế của Golden State Warriors, đưa đội bóng này trở thành một trong những đội mạnh mẽ và nổi tiếng nhất trong NBA suốt nhiều năm qua. Trong một diễn biến quan trọng, Steve Kerr đã chính thức gia hạn hợp đồng với Golden State Warriors, biến ông trở thành HLV được trả lương cao nhất trong lịch sử NBA, theo thông tin từ ESPN.

Hợp đồng mới của ông Kerr kéo dài trong hai năm với tổng giá trị lên đến 35 triệu đô la Mỹ, với mức lương hàng năm là 17,5 triệu đô la Mỹ. Điều này có nghĩa là HLV 58 tuổi này sẽ tiếp tục dẫn dắt đội Warriors cho đến cuối mùa giải 2025-2026, đồng thời sẽ đồng hành với thời gian còn lại trong hợp đồng của ngôi sao hàng đầu của Warriors, Stephen Curry.

Francis Ngannou cho biết sự khác biệt giữa Tyson Fury và Anthony Joshua

Trong cuộc phỏng vấn với The Mirror, "The Predator" Francis Ngannou đã bày tỏ quyết tâm cải thiện kết quả và chinh phục chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp làm võ sĩ quyền anh. Anh đã so sánh sự khác biệt giữa các đối thủ quá khứ và tương lai của mình, đặc biệt là so với Tyson Fury, người mà anh gọi là một "playboy" chính hiệu.

Trong suy nghĩ của Ngannou, Anthony Joshua luôn giữ tính cách nghiêm túc hơn so với Tyson Fury, người có phong cách giống như một playboy. Tuy nhiên, anh nhấn mạnh rằng khi đến với việc chiến đấu, cả hai đều biết cách đánh và đó là điều mà anh tập trung vào.

Ngannou cho biết anh nghĩ rằng sự lo lắng của Joshua không nên bị đánh giá thấp, mà thực tế, điều này chỉ là minh chứng cho sự nghiêm túc của anh. Anh tin rằng sự lo lắng đó chỉ là biểu hiện của việc Joshua đang thực sự tập trung và quyết tâm. Điều này rất quan trọng vì nó chỉ ra rằng Joshua sẽ cố gắng hết mình vào ngày đấu, sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức.

