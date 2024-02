Nóng nhất thể thao sáng 14/2: Osaka khó trở lại đỉnh cao, "Sói xám" Chimaev đấu Leon Edwards

Naomi Osaka còn lâu mới trở lại đỉnh cao

Tay vợt người Nhật Bản Naomi Osaka đang nỗ lực tìm lại với vinh quang. Tay vợt từng đoạt 4 Grand Slam và leo lên vị trí số 1 thế giới vào tháng 1/2019 đã nghỉ một thời gian dài để sinh con. Kể từ khi trở lại, Osaka tỏ ra bị ngợp. Cô dừng chân ở vòng 1 Australian Open, thua đến 4/6 trận gần nhất. Theo đánh giá của các chuyên gia, nếu không giải quyết được vấn đề về cân nặng và cường độ thi đấu, rất khó để Osaka lấy lại được phong độ đỉnh cao và giành thêm các Grand Slam dù mới 26 tuổi.

"Sói xám" Chimaev có thể chạm trán Leon Edwards tại UFC 300

Được xem là sự kiện 10 năm diễn ra 1 lần, UFC 300 đã công bố 11 cặp đấu. Hầu hết những màn so tài trong số đó đều có sự góp mặt của những cựu vô địch. Theo nguồn tin của MMA Fighting, trận đấu lớn nhất của UFC 300 sẽ diễn ra giữa "Sói xám" Khamzat Chimaev và nhà vô địch hạng cân Welterweight Leon Edwards. Cả hai đều là những võ sĩ được UFC yêu thích, và thứ hạng của Chimaev cũng giúp anh đủ điều kiện tranh đai.

Luka Doncic được NBA vinh danh

Ban tổ chức giải bóng rổ Nhà nghề Mỹ NBA đã công bố những người nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trong tuần của 2 miền Đông - Tây (cho các trận đấu diễn ra từ thứ hai, ngày 5/2 đến Chủ nhật, ngày 11/2). Siêu sao của Dallas Mavericks là Luka Doncic là người được chọn ở liên đoàn miền Tây, trong khi Donovan Mitchell là cái tên ở phía bờ bên kia. Mới nhất, Doncic giúp Dallas thắng 4 trận liền.

ONE Championship nỗ lực giữ chân nhà vô địch Chingiz Allazov

Nhà vô địch Kickboxing hạng cân Featherweight của ONE Championship là Chingiz Allazov đang có ý muốn thanh lý hợp đồng sớm. Hợp đồng hiện tại giữa Chingiz Allazov và ONE Championship còn kéo dài đến hết năm 2026. Ở tuổi 30, nhà vô địch ONE có thể thi đấu 3 - 5 năm nữa. Tuy nhiên, ONE hiện chỉ xếp lịch thi đấu 2 trận/năm cho anh. Trong khi đó, Allazov đủ khả năng thi đấu 5 - 6 trận mỗi năm. Để giữ chân Allazov, giải võ thuật lớn nhất châu Á dự định sẽ chiều ý muốn của võ sĩ này.

