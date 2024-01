Ngã ngửa thông điệp của võ sỹ Boxing: Ly hôn vợ ngay khi báo tin con trai chào đời

Sinh nở là một khoảng thời gian cực kỳ khó khăn với phụ nữ, đây là thời điểm phái đẹp cần nhận được sự yêu thương, chăm sóc của chồng và gia đình. Tuy nhiên, cô nàng người mẫu Drea Celina vừa phải đón nhận tin không vui, vài tiếng sau khi cô sinh hạ con trai.

Ryan mang tới thông tin sốc cho người vợ mới sinh

Ryan Garcia, võ sỹ người Mỹ có biệt danh "Vua Ry" mang tới 2 thông tin vui - buồn chỉ trong ít giờ. Hôm 5/1, Garcia chia sẻ niềm vui khi chào đón con trai chào đời: "Con trai tôi rất nhanh ngay khi chào đời. Chỉ mất 8 phút để con tôi ra đời. Xin cảm ơn Chúa. Hy vọng con trai tôi sẽ thông minh hơn 10 lần, mạnh hơn 10 lần và đẹp trai hơn 10 lần”.

Nhưng chỉ 2 tiếng sau, anh thông báo chia tay vợ, người vừa hạ sinh: "Tôi và Drea đã quyết định ly hôn. Dù chấm dứt hôn nhân nhưng cả 2 vẫn sẽ là mối quan tâm số 1 của nhau. Drea là người đồng hành tuyệt vời của tôi, là người mẹ tuyệt vời của 2 đứa trẻ. Tôi rất trân trọng quãng thời gian cả 2 ở bên nhau. Chúng tôi chia tay, nhưng tôi sẽ có trách nhiệm đầy đủ với các con".

Khoảng 12 giờ sau khi tung tin ly hôn, Garcia đã xóa bài đăng khỏi trang của mình. Có vẻ như đây là trò đùa của võ sỹ 25 tuổi, bởi trên story của mình, Celina có đăng bài hát “Love the Way You Lie” (tạm dịch: Yêu cách bạn nói dối).

Garcia, trải qua 25 trận đấu chuyên nghiệp với 24 thắng, 1 thua, có 20 lần knock-out đối thủ, trận thua duy nhất mà anh phải đón nhận là trước Gervonta Davis 4/2023.

