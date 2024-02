Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam nói gì về nghi án bán độ?

Đầu năm 2024, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về nghi vấn có một bản "danh sách đen" các VĐV bóng chuyền dính đến tiêu cực ở vòng tứ kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023. Một HLV thậm chí còn thừa nhận, các CLB không bán độ, nhưng trên thực tế có chuyện các VĐV cá độ để thu lợi cá nhân.

Trả lời về vụ việc, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam Lê Trí Trường cho biết: "Trên thực tế, thông tin tiêu cực mới lan truyền trên mạng xã hội, chứ chưa có thông tin chính thức nào gửi về Liên đoàn. Dù vậy, khi biết được thông tin, Liên đoàn đã có một số trao đổi với các đơn vị liên quan, như an ninh mạng, cơ quan truyền thông, báo chí, các câu lạc bộ... Vụ việc liên quan đến an ninh xã hội nên các cơ quan an ninh mới là những người chịu trách nhiệm điều tra".

Theo ông Lê Trí Trường, thông tin tiêu cực ở bóng chuyền Việt Nam mới dừng ở đồn đoán, nhưng đây là lời cảnh báo đối với các nhà quản lý, các CLB trong quá trình quản lý VĐV. Liên đoàn mong muốn các CLB không chỉ huấn luyện, mà còn tăng cường giáo dục, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tránh để VĐV sa ngã.

"Vấn đề thuộc về ý thức nên rất khó để kiểm soát. Dù thế nào thì việc xuất hiện thông tin này cũng rất đáng buồn. Năm 2023, bóng chuyền Việt Nam thi đấu rất thành công, nhưng vụ việc khiến người hâm mộ suy nghĩ không tốt, ảnh hưởng tới hình ảnh mà những người làm bóng chuyền Việt Nam đang xây dựng", ông Lê Trí Trường bày tỏ.

Nguồn: [Link nguồn]