Hấp dẫn cuộc đua giữa dàn tuyển thủ và “siêu” VĐV phong trào ở giải Tiền Phong Marathon 2024

Giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 năm 2024 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 29 đến ngày 31/3/2024 tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, do UBND tỉnh Phú Yên, báo Tiền Phong, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam phối hợp tổ chức. Từ tiền thân là Việt dã toàn quốc giải báo Tiền Phong có khởi đầu từ năm1958, đến nay giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong đã phát triển trở thành là giải điền kinh cự ly dài hàng đầu của đất nước, được ghi nhận là một giải chính thức trong hệ thống thi đấu của điền kinh quốc gia. Sau các giải đấu thành công vang dội ở những địa danh đầy dấu ấn lịch sử và là những địa bàn chiến lược, đồng thời lại có cảnh quan đẹp, kỳ vĩ như đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi (2020), Pleiku - Gia Lai (2021), Côn Đảo - Bà Rịa Vũng Tàu (2022), Lai Châu (2023), năm nay 2024, Tiền Phong Marathon lại cùng các VĐV lần theo “Dấu chân mặt trời” đến với Phú Yên - xứ Nẫu, miền đất của những địa danh du lịch nổi tiếng. Năm nay, bên cạnh việc đưa VĐV phong trào so tài trực tiếp với VĐV nâng cao, BTC cũng quyết định thay đổi mạnh mẽ về cơ cấu giải thưởng. Theo đó, 2 cự ly bán marathon và marathon sẽ nhận giải thưởng theo 5 nhóm tuổi, tăng thêm 2 nhóm tuổi so với giải trước, gồm 16-29, 30-39, 40-49, 50-59 và từ 60 tuổi. Với sự thay đổi mạnh mẽ về cơ cấu và tăng thêm giải chung cuộc toàn giải, không phân biệt hệ thi đấu, tổng trị giá giải thưởng năm nay lên đến gần 700 triệu đồng tiền mặt, bên cạnh giải thưởng bằng hiện vật lên tới hàng tỷ đồng từ các nhãn hàng tài trợ giải thưởng. Giải VĐQG Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong cho đến nay vẫn đang là một trong những giải đấu có hệ thống giải thưởng gồm nhiều hạng mục nhất trong làng điền kinh quốc gia, với 131 giải thưởng cá nhân và tập thể. Các VĐV chuyên nghiệp và phong trào sẽ thi đấu tranh giải cá nhân ở các cự ly 21,1km, 42,195km nam, nữ hệ chuyên nghiệp và hệ phong trào; 10km nam chuyên nghiệp, nam trẻ, nam, nữ phong trào; 5 km nữ chuyên nghiệp, nữ trẻ và nam, nữ phong trào. Để đảm bảo độ chính xác, đường chạy của giải được chuyên gia đo đường của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam thực hiện bằng thiết bị chuyên dụng và được kiểm tra kỹ lưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế.