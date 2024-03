Đua xe F1, Saudi Arabian GP: Đua sức mạnh tại đường đua phố nhanh nhất ở Jeddah

Chặng thứ 2 vào cuối tuần này tiếp tục là một chặng đua diễn ra vào thứ 7, để chuẩn bị cho tháng Ramadan của cộng đồng người Hồi giáo bắt đầu từ Chủ nhật, ngày 10/3 năm nay. Lịch trình này cũng giúp người hâm mộ đua xe tốc độ có thời gian để theo dõi trọn vẹn chặng đua F1 tại Jeddah, cũng như chặng mở màn MotoGP 2024 tại Doha, Qatar vào tối Chủ nhật.

Jeddah có đường đua phố nhanh nhất hiện tại

Về khoảng cách theo đường chim bay, từ đường đua cố định Sakhir đến đường đua phố Jeddah chỉ khoảng 1260 km, nhưng đặc điểm kỹ thuật của hai đường đua có nhiều điểm khác biệt. Từ một đường đua có nhựa đường gây mài mòn lớn, nơi mà sự nhiệt phân đặc biệt cao và độ ổn định khi phanh và lực kéo là những yếu tố quan trọng, giờ đây sẽ là một đường đua có bề mặt nhẵn và tốc độ cao (trung bình mỗi vòng đua là 250 km/h) chỉ đứng sau Monza về khía cạnh này.

Với chiều dài 6,174 km, đây là đường đua dài thứ hai trên lịch trình đua hiện tại. Cấu trúc lắt léo quanh co với 27 góc cua, nhiều nhất trong tất cả đường đua và vào thứ Bảy tới, các tay đua sẽ phải hoàn thành 50 vòng chạy ở cuộc đua chính. Thực tế là nhiều khúc cua có tốc độ trung bình đến cao đồng nghĩa với việc lốp xe phải chịu lực ngang lớn. Giống như ở Bahrain, vòng phân hạng và cuộc đua chính diễn ra vào buổi tối, bắt đầu lúc 20:00 giờ địa phương, với nhiệt độ sẽ thấp hơn so với các buổi tập Free Practice 1 và 3 vào chiều Thứ Năm và Thứ Sáu.

Thông số kỹ thuật lốp của Pirelli

Dựa trên kinh nghiệm của ba chặng đua trước đây tại Jeddah, Pirelli đã chọn ba hợp chất nằm giữa: C2 Hard viền trắng, C3 Medium viền vàng và C4 Soft viền đỏ. Một điểm khác biệt nữa khi so sánh với Bahrain là chiến thuật đua. Thứ Bảy tuần trước, đa số tay đua đã thực hiện 2 pit-stop, trong khi 3 pit-stop là phương án thay thế duy nhất. Tuy nhiên, ở Jeddah, Pirelli hoàn toàn kỳ vọng vào cuộc đua chỉ 1 pit-stop, với các tay đua hoán đổi giữa Medium và Hard tùy thuộc vào vị trí của họ.

Do đây là đường đua phố nên không có nhiều khu vực run-off bên ngoài, nên nguy cơ xảy ra tai nạn khá cao. Do đó các tay đua cần hết sức cẩn thận và tập trung, nếu không xe an toàn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào hoặc thậm chí là kích hoạt cờ đỏ, tạm dừng cuộc đua. Việc tấn công vượt mặt rất khó khăn, cơ hội tốt nhất đến ở cua 1.

Đường đua phố chật hẹp là một thách thức cho 20 tay đua

Như thường lệ ở các đường đua trong phố, sự cải thiện độ bám của đường đua rất đáng kể. Ở vòng phân hạng, điều quan trọng là phải chọn thời điểm thích hợp để rời khỏi pit để có 1-2 vòng chuẩn bị và từ đó thiết lập thành tích như kỳ vọng. Trong các sự kiện trước đây, đã có những tay đua thực hiện hai vòng chuẩn bị để đưa lốp Soft đến nhiệt độ phù hợp và điều đó có thể gây ra tình trạng "ùn tắc giao thông" trên đường đua chật hẹp.

Đường đua Jeddah năm nay còn đón chào giải Học viện F1 (F1 Academy) dành cho Nữ lần đầu tiên xuất hiện trong một cuối tuần đua F1. Đây là chặng mở màn trong số 7 vòng mùa này, tất cả đều diễn ra cùng với sự kiện Grand Prix F1. Năm thứ hai liên tiếp Pirelli là nhà cung cấp lốp chính thức cho giải đấu toàn nữ. Họ tăng cường hỗ trợ các tay đua trẻ trên con đường phát triển sự nghiệp đua xe của mình.

F1 Academy 2024 có sự hỗ trợ của cả 10 đội đua F1

Tất cả những chiếc xe của F1 Academy đều được trang bị lốp Pirelli P Zero DM 13 inch, giống như mùa giải trước cũng như trong tất cả các giải F4 mà Pirelli là nhà cung cấp. P Zero DM được thiết kế để duy trì mức hiệu suất ổn định ngay cả trên những quãng đường dài để các tay đua có thể phát triển kỹ năng của mình mà không phải đối mặt với khó khăn thường thấy ở các giải vô địch hàng đầu liên quan đến độ mòn của lốp. Mỗi tay đua sẽ có 14 lốp trơn (ba bộ rưỡi) và 8 lốp đi mưa (hai bộ) cho mỗi chặng đua.

Có một số điểm thú vị liên quan đến mùa giải năm nay. Tay đua nhanh nhất trong vòng phân hạng sẽ được Pirelli trao cúp, một phiên bản thu nhỏ của lốp P Zero, giống như giải thưởng tại F1. Các tay đua xuất sắc nhất đứng trên bục podium sẽ đội chiếc mũ Pirelli truyền thống, nhưng là một phiên bản giới hạn màu tím dành cho giải đấu.

Các tay đua nữ của F1 Academy 2024 sẽ được tích lũy điểm FIA Superlicense

Hơn nữa, kể từ năm nay, F1 Academy được nâng cao về chất lượng và giá trị, khi năm tay đua dẫn đầu trên BXH cá nhân toàn mùa giải sẽ được cộng điểm để cấp Giấy phép FIA Superlicense (thi đấu các hạng cao hơn). Ở mỗi vòng đua, một tay đua địa phương sẽ có cơ hội tham dự, thông qua chương trình Wild Card, thu hút nhiều tài năng trẻ cho giải đấu.

Ngoài ra, chặng thứ 2 của giải F2 năm 2024 cũng tiếp tục diễn ra cuối tuần này. Tay đua Zane Maloney (Barbados) là người xuất sắc nhất tại Bahrain với cú đúp chiến thắng còn Pepe Martí xếp thứ 2 với hai podium. Tài năng trẻ Andrea Kimi Antonelli mới chỉ có được 1 điểm do có kết quả phân hạng không tốt (P17).

Đón xem chặng đua thứ 2 Saudi Arabian GP 2024 với thời gian như sau:

FP1: 20h30 thứ 5, ngày 07/03

FP2: 00h00 thứ 6, ngày 08/03

FP3: 20h30 thứ 6, ngày 08/03

Lượt chạy phân hạng: 00h00 thứ 7, ngày 09/03

Cuộc đua chính: 00h00 Chủ nhật, ngày 10/03.

Nguồn: [Link nguồn]