Đua xe F1, Saudi Arabian GP: Cơ hội hạ bệ nhà đương kim vô địch

Tại Ả Rập Xê Út mùa giải vừa rồi, Verstappen gặp vấn đề trong phiên phân hạng, mở đường cho Pérez giành lấy pole cũng như chiến thắng chặng sau đó. Kết quả tại Bahrain vừa rồi là kết quả tốt nhất từ tay đua Mexico kể từ Italian GP 2023 vào tháng 9 năm ngoái. Nếu thế mạnh trên các chặng đua đường phố tiếp tục được thể hiện, điều này sẽ cải thiện tinh thần Pérez, để sẵn sàng giành lấy chiến thắng.

Pérez có cơ hội khẳng định bản thân với thế mạnh trên chặng đua đường phố

Tuy xuất phát ở thứ nhì nhưng Leclerc đã có một cuộc đua hết sức khó khăn. Có những thời điểm mà chênh lệch nhiệt độ giữa 2 bộ phanh phía trước lên tới 100 độ, dẫn đến tay đua này rất khó có thể kiểm soát được chiếc xe trước những góc cua. Dù vậy, cuộc đua đó của Ferrari không chỉ diễn ra trong khó khăn, khi nó cũng cho thấy dấu hiệu tích cực với Sainz, tay đua người Tây Ban Nha lọt vào top 3 chung cuộc.

Với Leclerc, việc có thể cán đích vị trí thứ 4 cũng là do đối thủ Mercedes gặp phải vấn đề của riêng họ. Nhiệt độ trong cuộc đua chính tại Bahrain nằm dưới ngưỡng 20 độ, dù vậy cả Hamilton và Russell đều phải tìm cách hạ nhiệt động cơ vào giai đoạn đầu của cuộc đua. Điều này cũng xảy ra tương tự với Williams, một đội cùng sử dụng động cơ Mercerdes.

Dự báo cho thấy nhiệt độ tại Ả rập Xê út sẽ còn cao hơn, vậy nên những phương án tản nhiệt sẽ được thêm vào danh sách việc cần chuẩn bị của các đội, đặc biệt là 2 đội đua nêu trên.

Sainz có khởi đầu mạnh mẽ trong mùa giải cuối với Ferrari

McLaren có một cuộc đua ‘ổn định’. Nên nhớ, Bahrain thường không phải là nơi mà chiếc xe của McLaren thích ứng tốt, khi mà kết quả năm ngoái họ chỉ về đích thứ 17 và 20. Lần này trở lại, Norris và Piastri dù vẫn gặp khó khăn, nhưng vẫn có thể cạnh tranh với Mercedes và ghi điểm. Cũng như một số đội khác, McLaren cho thấy dấu hiệu tích cực với khả năng của họ tại chặng đua tiếp theo.

Đây là một Aston Martin hoàn toàn khác so với tại Bahrain GP diễn ra 1 năm về trước, khi mà họ được coi là đối thủ xứng tầm với chiếc RB19. Mùa này danh hiệu đó dần lu mờ trước các đối thủ của họ, và hiện tại Aston Martin vẫn xếp thứ 5, tương tự với kết quả của cả mùa giải 2023.

Phía sau nhóm đội mạnh, Kick Sauber có vẻ đang dẫn trước, với Zhou về đích thứ 11 từ vị trí thứ 17, và mặc dù Bottas có một cuộc đua kém may mắn sau tình huống pit tới 1 phút, và bị bỏ lại ở vị trí thứ 19.

Haas cũng có màn thể hiện mạnh mẽ với Hülkenberg lọt vào Q3, không may là tay đua này lại vướng vào vụ va chạm tại góc cua đầu tiên và bị bỏ rơi ở cuối đoàn đua. Dù vậy tay đua Haas vẫn có thể vượt qua được 2 chiếc Alpine để có thể cán đích ở vị trí thứ 16.

RB có sự mâu thuẫn nội bộ ngay trong cuộc đua đầu tiên. Tsunoda được yêu cầu nhường đường cho Ricciardo trong cuộc đấu vị trí thứ 12 với Magnussen, khi mà tay đua Úc có lợi thế lốp Soft. Nhưng tất nhiên Tsunoda không hề hài lòng và cả hai đã có tình huống nguy hiểm ngay sau khi cuộc đua kết thúc tại góc cua thứ 8. Liệu Laurent Mekies đã giải quyết được mâu thuẫn này cho chặng đua tuần này?

Alpine khởi đầu mùa giải một cách khó khăn

Ảnh hưởng bởi một lượng thay đổi nhân sự lớn, Alpine có vẻ đã lùi thêm một bước so với mùa giải trước. Ocon và Gasly về đích ở vị trí thứ 17 và 18, nằm trong nhóm tay đua ‘gặp sự cố’ như Hülkenberg, Bottas và Sargeant. Tuy chiếc A524 không thể đột nhiên "lột xác" hoàn toàn chỉ sau một chặng đua, nhưng Jeddah được cho là sẽ phù hợp hơn cho chiếc xe so với Bahrain, để từ đó hi vọng đem tới sự cạnh tranh cho Alpine, dù chỉ là trong tốp cuối đoàn đua.

Đón xem Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2024 với thời gian như sau:

FP1: 20h30 thứ 5, ngày 07/03

FP2: 00h00 thứ 6, ngày 08/03

FP3: 20h30 thứ 6, ngày 08/03

Lượt chạy phân hạng: 00h00 thứ 7, ngày 09/03

Cuộc đua chính: 00h00 Chủ nhật, ngày 10/03.

