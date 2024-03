"Độc cô cầu bại" Mayweather kiếm 750 triệu USD trong 90 phút, bị Mike Tyson khiêu khích

Floyd Mayweather, kết thúc sự nghiệp Boxing với 50 trận toàn thắng, anh được mệnh danh là "Độc cô cầu bại", võ sỹ giàu nhất hành tinh thời gian gần đây, và luôn tự nhận mình là tay đấm vĩ đại nhất lịch sử quyền Anh (GOAT).

Mike Tyson (trái) dùng danh xưng mà Mayweather đã đăng kí bản quyền

Dù danh hiệu GOAT chỉ là tự phong, nhưng Mayweather đã đăng kí bản quyền danh xưng "The Best Ever" (Xuất sắc nhất lịch sử) từ nhiều năm trước.

Mayweather từng vỗ ngực nói với The Pivot Podcast về các huyền thoại: "Tôi thực sự vẫn là gương mặt đại diện của quyền Anh. Tôi đánh giá cao những cựu võ sỹ như Sugar Ray Robinson, Muhammad Ali và Sugar Ray Leonard, họ đi tiên phong mở đường cho tôi. Nhưng chỉ có một Floyd Mayweather. Những chiến binh đó không giỏi hơn tôi. Không ai kiếm được 750 triệu USD trong 90 phút cả, và tôi là người duy nhất".

Khác với Mayweather, huyền thoại Mike Tyson cực kỳ tôn trọng các huyền thoại đi trước, vì thế "Tay đấm thép" phản bác khi đàn em "Money Man" ngoa ngôn như vậy. Tyson từng khẳng định thành tích bất bại của Mayweather có được là do chọn đối thủ và thi đấu hạn chế vì sợ thua.

Mới nhất, Tyson cũng có động thái chọc tức, khi mặc chiếc áo khoác có dòng chữ "The Best Ever" mà Mayweather đã đăng kí bản quyền.

Để tăng thêm sự khiêu khích, Mike Tyson chụp ảnh rõ nét dòng chữ rồi đăng tải lên mạng xã hội với tiêu đề: "Chiếc áo khoác nói lên tất cả". Tuy nhiên, Tyson có thể khiến ông vướng vào vấn đề pháp lý nếu Mayweather đâm đơn kiện bản quyền.

Vào cuối năm nay, Mayweather có thể tái xuất đấu Manny Pacquiao tại Nhật Bản, tuy nhiên chưa cần thượng võ sỹ Mỹ đã mất đi 1 khoản lớn. Do võ sỹ người Philippines tiết lộ quá sớm về màn tái đấu với truyền thông nên "Độc cô cầu bại" lỡ cơ hội bán thông tin để kiếm 4 triệu USD.

Mayweather nói với truyền thông: "Anh ấy (Pacquiao) nói tên tôi khi lẽ ra anh ấy không nên nói. Tôi không muốn nói về chuyện đúng sai. Nhưng điều này thật điên rồ. Chỉ cần tôi nói ra điều ấy, tôi sẽ nhận về tấm séc trị giá 4 triệu USD".

