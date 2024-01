Djokovic lại châm chọc tay vợt 19 tuổi, kể chuyện cũ về Federer

Sau 2 vòng đầu tiên chưa chơi đúng phóng độ, tại vòng 3 Australian Open (AO) 2024, nhà đương kim vô địch Novak Djokovic đã tìm thấy chính mình. Khi Djokovic thể hiện đúng phong độ, ở thời điểm hiện tại khó ai có thể đánh bại được anh.

Djokovic (trái) vẫn tiếp tục nhắc nhở Shelton (phải) về cách cư xử với tay vợt lớn tuổi hơn

Tomas Etcheverry (Argentina), hạt giống số 30 tại AO 2024 dĩ nhiên không thể tạo ra bất ngờ trước "Người khổng lồ" quần vợt Nole. Ngôi sao người Serbia chỉ cần tới 2 giờ 28 phút để đánh bại tay vợt Argentina 3-0 (6-3, 6-3, 7-6(2)), qua đó giành vé đi tiếp.

Đối thủ tiếp theo của Nole tại vòng 4 thật đáng tiếc không phải Ben Shelton (Mỹ), mà là hạt giống số 20, Adrian Mannarino (Pháp).

Tại US Open 2023, Djokovic "nóng mắt" với hành động ăn mừng theo kiểu "gác máy điện thoại" của sao quần vợt 19 tuổi. Do đó, Djokovic "nhại" lại pha ăn mừng này tại US Open 2023 và mới đây, tay vợt người Serbia mô tả đó là hành vi "hỗn hào" của tay vợt người Mỹ.

Kết thúc trận đấu vừa qua, khi được hỏi về Shelton, Novak một lần nữa chỉ trích: "Tôi đánh giá cao sự tự tin của các tay vợt trẻ. Nhưng luôn có những ranh giới mà không phải ai cũng nhận ra. Và khi một tay vợt bước qua ranh giới đó sẽ gây khó chịu cho người khác. Bạn có thể đón nhận hoặc phủ nhận điều tôi nói, tuy nhiên tôi thích các tay vợt trẻ thể hiện tự tin nhưng không đánh mất đi sự tôn trọng đối thủ lớn tuổi".

Djokovic có lý khi liên tục đưa ra những lời khuyên dành cho tay vợt trẻ người Mỹ, bởi khi mới bước vào sự nghiệp tennis, Nole thừa nhận anh không "được lòng" Roger Federer.

Nole (áo xanh) đưa ra ý kiến cá nhân về suy nghĩ của Federer (áo đen) khi anh mới bắt đầu sự nghiệp

Khi được phóng viên hỏi anh đã từng bị tay vợt nào chỉ trích trước đây, Novak nói ra suy nghĩ cá nhân: "Đó là một câu hỏi hay. Ý tôi là, tôi biết chắc chắn Federer không thích cách tôi cư xử của tôi khi mới bước vào sự nghiệp. Tôi nghĩ những hành động của tôi không phù hợp với tính cách của anh ấy. Nhiều tay vợt hàng đầu có thể không thích tôi, nhưng tôi luôn tôn trọng tất cả. Trước, trong và sau trận đấu tôi luôn chào hỏi đối thủ của mình".

Khép lại vòng 3, Djokovic sẽ chạm trán với Mannarino tại vòng 4 AO 2024 vào ngày 21/1.

