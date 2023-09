Djokovic giành 24 Grand Slam: Vì sao chưa được yêu mến như Federer - Nadal?

Djokovic hiện nắm giữ kỷ lục 24 lần vô địch Grand Slam đơn nam, đồng thời tạo nên “Big 3” lừng danh cùng Roger Federer và Rafael Nadal. Dù thành công của Djokovic đã được ghi chép rõ ràng nhưng vì lý do nào đó tay vợt người Serbia chưa bao giờ được yêu mến hay nổi tiếng như Federer và Nadal.

Djokovic vô địch nhiều giải đấu năm 2023

Thay vào đó, Djokovic biết rất rõ cảm giác khi phải nhận những lời chỉ trích và phản ứng dữ dội cả trong lẫn ngoài sân đấu, đặc biệt mỗi dịp đối đầu với Federer hoặc Nadal. Konta, cựu số 4 thế giới, cho rằng tất cả những điều đó không công bằng cho Nole.

Cựu tay vợt người Vương quốc Anh nói với Sky Sports: “Trong số những tay vợt hàng đầu, Djokovic bị xem như kẻ phản diện lớn nhất chỉ vì anh ấy xuất hiện muộn hơn một chút vào thời điểm Nadal và Federer đều có lượng người hâm mộ khổng lồ.

Và bởi vì Nadal và Federer đã thay đổi cục diện tennis. Họ đã mang đến một cái gì đó mới và Djokovic không thể khẳng định điều đó, nhưng anh ấy là một trong những lý do chính khiến tennis diễn ra như hiện tại khi các tay vợt đều đề cao sự hiệu quả. Thật không thể tin được nhưng tôi nghĩ điều đó thật không công bằng đối với Djokovic.

Theo một cách nào đó, Djokovic không nhận được sự công nhận của người hâm mộ. Ngoài ra, mọi người thích nhảy vào cuộc chỉ trích khi họ ghét ai đó. Vì vậy, tôi nghĩ Djokovic rơi vào thế giới của những người không thích anh ấy vì nó hợp với xu hướng đám đông.

Việc không thích Djokovic gần như là xu hướng. Tôi không thấy ai có thể nói tại sao họ không thích Djokovic, cụ thể là vì không ai biết anh ấy. Tương tự, cũng không ai biết Nadal và Federer. Tôi là một người hâm mộ bí mật của Djokovic vì lý do đó”.

Djokovic không thể tham dự US Open năm ngoái do chính sách tiêm chủng Covid-19 của chính phủ Mỹ đối với những công dân nước ngoài. Ở trận chung kết US Open 2021, Nole thất bại trước Daniil Medvedev. Trong trận đấu đó, tay vợt 36 tuổi đã khóc khi nhận được sự ủng hộ hiếm hoi của đám đông.

Với việc lên ngôi ở US Open 2023, Djokovic đã có lần thứ 4 vô địch giải Grand Slam trên đất Mỹ cũng như trở lại vị trí số 1 thế giới. Quan trọng hơn, Nole đã giành danh hiệu Grand Slam thứ 24 để cân bằng kỷ lục mọi thời đại của nữ huyền thoại Margaret Court.

