"Dậy sóng" cộng đồng chạy bộ: Ông Đoàn Ngọc Hải ngăn Nguyễn Văn Long chạy xuyên Việt

Tâm thư của ông Đoàn Ngọc Hải

Cộng đồng chạy bộ Việt Nam một phen “dậy sóng” khi khuya ngày 22/1, ông Đoàn Ngọc Hải (Nguyên Phó Chủ tịch Quận 1, TP.HCM và hiện là một chân chạy có tiếng trong giới marathon phong trào) đã viết thư kiến nghị ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban an toàn giao thông quốc gia và chính quyền các địa phương ngăn VĐV Nguyễn Văn Long chạy xuyên Việt vào tháng 4 sắp tới.

Nguyễn Văn Long là chân chạy nổi tiếng, từng giành nhiều thành tích cao ở các giải đấu. Anh được mệnh danh là “siêu nhân” làng chạy Việt khi là người Việt Nam đầu tiên chạy xuyên Việt từ Trà Cổ (tỉnh Quảng Ninh) đến đất mũi Cà Mau với quãng đường 2.656 km trong 34 ngày liên tục, trung bình mỗi ngày gần 80 km.

Theo đó, Nguyễn Văn Long có kế hoạch sẽ chạy xuyên Việt lần thứ hai với chặng đường từ Hà Nội đến TP.HCM, bắt đầu từ ngày 11/4/2024. Văn Long dự kiến chạy trong 20 ngày liên tục, mỗi ngày chạy khoảng 90-100 km với mục đích nhằm lan tỏa năng lượng tích cực, tinh thần yêu thể thao và quyên góp tiền để hỗ trợ trẻ em nghèo tại quê nhà Gia Lai.

Tuy nhiên, kế hoạch này của Nguyễn Văn Long vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ ông Đoàn Ngọc Hải với lý do ảnh hưởng đến vấn đề an ninh, an toàn giao thông, đặc biệt có thể dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Cụ thể, ông Hải viết: “Tôi cực lực phải đối việc chạy bộ xuyên Việt của Long lần 2 này vì vi phạm luật giao thông, không có giấy phép của các cơ quan chức năng khi chạy bộ mang tính tổ chức đám đông trên cung đường quốc lộ 1 Bắc - Nam huyết mạch cực kỳ nguy hiểm (không có xe cảnh sát dẫn đường, không có các phương tiện cảnh báo và che chắn cho Long cùng hàng trăm chân chạy của các tỉnh thành nơi Long chạy qua).

Ông Hải cho rằng hành trình chạy của anh Long không an toàn về an ninh và có thể dẫn đến tai nạn giao thông

Vì mỗi khi Long chạy bộ qua một tỉnh thành thì hàng trăm chân chạy ở các tỉnh thành sẽ đổ ra quốc lộ để chạy bộ theo cổ vũ, điều này cực kỳ nguy hiểm khi có sự cố xảy ra. Chạy bộ để sung sướng, khỏe để hưởng thụ, để hạnh phúc, để đầu óc sáng suốt kinh doanh giỏi đóng thuế cho đất nước nhiều hơn để ngân sách có tiền xây dựng xã hội tốt đẹp. Không phải chạy bộ để đưa chúng ta đến nghĩa địa.

Với kinh nghiệm và tận mắt chứng kiến hàng trăm vụ tai nạn giao thông thảm khốc trong 39 chuyến lái xe cứu thương trên quốc lộ Bắc - Nam trong 4 năm qua, tôi nói với các bạn trẻ những điều ruột gan này từ đáy lòng mình. Tôi tha thiết đề nghị anh Khuất Việt Hùng chủ động phối hợp với các anh chị lãnh đạo tỉnh thành mà VĐV Nguyễn Văn Long sẽ chạy bộ qua cần chỉ đạo kiên quyết ngăn việc chạy bộ này lại trước khi những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra”, ông Hải viết.

Vận động viên phong trào Nguyễn Văn Long nói gì?

Ở chiều ngược lại, Nguyễn Văn Long khẳng định hành trình chạy xuyên Việt của anh luôn đặt sự an toàn lên hàng đầu: “Việc chạy xuyên Việt của tôi đã được diễn ra từ năm 2022 và rất an toàn, lan tỏa cộng đồng. Hành trình thu được hơn 400 triệu đồng quyên góp ủng hộ cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Tôi đi chạy xuyên Việt là mong muốn lan tỏa niềm đam mê thể thao, truyền cảm hứng đến cộng đồng và vì mục đích thiện nguyện, chứ không mang tính chất thương mại”.

Nguyễn Văn Long khẳng định luôn hướng đến an toàn trên đường chạy

Với 20 năm gắn bó với chạy bộ chuyên nghiệp và phong trào, nó không hề dễ để Long tồn tại và gắn bó với nghề. Dù có nhiều biến cố trong suốt 20 năm nhưng bản thân Long đã không bỏ được và đứng lên để làm lại từ đầu và đem những kinh nghiệm, kiến thức chạy bộ để chia sẻ cộng đồng, để đáp lại sự tin tưởng ủng hộ giúp đỡ từ cộng đồng dành cho Long những lúc Long khó khăn nhất.

Bản thân cũng cảm thấy có trách nhiệm với xã hội khi được mọi người luôn ủng hộ. Chính vì vậy Long muốn làm điều gì đó để giúp những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và bệnh tật nên Long mới thực hiện những chương trình gây quỹ.

Việc chạy xuyên việt lần 2 cũng như lần 1 bản thân cũng luôn đặt tính an toàn lên hàng đầu và mong muốn trong lần xuyên việt lần 2 này khi Long đi qua các địa phương rất mong được Runners giúp đỡ cho Long cùng những Runners chạy một cách an toàn và lan toả thông điệp chạy bộ cũng như giúp quỹ để giúp đỡ nhiều trẻ em khó khăn”, chân chạy Nguyễn Văn Long cho biết.

Ngoài ra cũng trên trang cá nhân của mình, chân chạy này đã chia sẻ khá nhiều về mối quan hệ, liên quan của anh từ trước đến nay với một người anh có tên là H (được cộng đồng chạy bộ cho là ông Đoàn Ngọc Hải).

Phản ứng từ cộng đồng chạy bộ Việt Nam

Trước sự việc gây xôn xao dư luận này, cộng đồng chạy bộ Việt Nam có rất nhiều ý kiến trái chiều. Rất nhiều người ủng hộ quan điểm của ông Đoàn Ngọc Hải và cũng có không ít người bày tỏ sự ủng hộ dành cho Nguyễn Văn Long.

Chân chạy Nguyễn Tiểu Phương ủng hộ quan điểm của ông Đoàn Ngọc Hải

Chị Nguyễn Tiểu Phương, chân chạy người Việt Nam đầu tiên sinh sống, làm việc ngay trong nước đã hoàn thành cả 6 giải chạy danh giá nhất thế giới (6 Major Marathons) và nhận được kỷ niệm chương danh giá mang tên Six Star Finishers của World Marathon Majors, nói: “Nếu như VĐV Nguyễn Văn Long xin được giấy phép và có sự hỗ trợ của cơ quan chức năng thì tôi ủng hộ, còn chạy tự phát thì không.

Tôi nghĩ gây quỹ có nhiều cách. Tôi đồng ý với quan điểm của ông Đoàn Ngọc Hải. Phong trào chạy bộ hiện tại phát triển mạnh, có nhiều runners hơn nhưng ý thức về sự an toàn cũng không được như trước, dẫn đến nhiều người quay phim, chụp ảnh hay chạy đồng hành sẽ không an toàn”, chị Phương nói.

Anh Mè Văn Vinh, người từng chạy 200 km suốt 37 tiếng đồng hồ từ Việt Trì (Phú Thọ) về đến Thanh Hóa, cho biết: “Mục đích chạy của Nguyễn Văn Long không thể không kể đến những điều tích cực, những giá trị của việc này mang lại, nhất là lợi ích cho các bạn nhỏ được ủng hộ. Điều này cũng giúp Long được rất nhiều người trong giới thể thao hưởng ứng. Nếu nói không thương mại thì hoàn toàn không đúng, nó là một chương trình marketing dựa trên sở thích sở trường của ai đó.

Anh Mè Văn Vinh ủng hộ những hoạt động có ích cho cộng đồng

Tôi cho rằng chúng ta không thể đứng theo góc độ cá nhân hay những ý kiến lớn tuổi để nhận xét. Còn thương mại mà có ích cho cộng đồng vẫn nên khuyến khích, không có những con người như vậy phong trào chạy bộ ở Việt Nam nói chung không có cú hích”, anh Vinh nói thêm.

Trong khi đó, một số chân chạy nổi tiếng khác trong cộng đồng từng tạo những cột mốc ấn tượng khi được hỏi đã có cùng quan điểm: “Việc Long chạy xuyên Việt, xét từ yếu tố thể thao là một nỗ lực tuyệt vời từ thể chất đến tinh thần. Chạy bộ là mong muốn vui khỏe lành mạnh. Hãy tôn trọng quyết định và mong muốn của mỗi người. Bởi đó chính là điều họ mong muốn được làm khi họ thấy hạnh phúc”.

