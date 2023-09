Đại quân thể thao Việt Nam xuất quân dự ASIAD 19

Vài nét về ASIAD 19 ASIAD 19 diễn ra từ ngày 23-9 đến 8-10 ở TP Hàng Châu, thuộc tỉnh Triết Giang, Trung Quốc. Hàng Châu là TP thứ ba của Trung Quốc diễn ra ASIAD sau Bắc Kinh năm 1990, Quảng Châu năm 2010. Slogan của ASIAD 19 là “Từ trái tim đến trái tim” (Heart to heart). Bài hát chính của đại hội là Chúng tôi chia sẻ tình yêu thương (The love We share). Sân Olympic tại Hàng Châu, nơi diễn ra lễ khai mạc ASIAD 19. Ảnh: GETTY IMAGES Đoàn thể thao Việt Nam phấn đấu đạt 2-5 HCV và cũng nhắm đến các suất vượt qua vòng loại Olympic Paris tại Đại hội thể thao châu Á này. Ngày 19-9, đội tuyển Olympic Việt Nam ra quân trận đầu bảng B gặp Mông Cổ ở môn bóng đá nam lúc 15 giờ. Hai lượt đấu còn lại bảng này là ngày 21-9 gặp Olympic Iran (18 giờ 30) và ngày 24-9 gặp Olympic Saudi Arabia (18 giờ 30). TẤN PHƯỚC