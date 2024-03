Cú sốc bóng chuyền nữ Việt Nam: Đội trẻ Long An thắng Thông tin để vào chung kết

Chiều ngày 1/3, Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước (viết tắt CLB Thông tin) và VTV Bình Điền Long An (Viết tắt CLB Long An) đối đầu nhau ở lượt trận bán kết 1 giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền 2024 diễn ra ở Ninh Bình.

Dàn VĐV trẻ của Long An có trận đấu cực hay

Cả hai đội đều tung ra lực lượng mạnh nhất trong đội hình xuất phát. Với CLB Thông tin là Nguyệt Anh, Việt Hương, Nguyễn Thị Phương, Siriwan Deekaew cùng “nhạc trưởng” Linh Chi, còn CLB Long An là Trà My, Như Anh, Khánh Vy, Lữ Thị Phương libero Khánh Đang cùng đội trưởng là chuyền hai Kim Thoa.

Đều sở hữu những cây chuyền hai đẳng cấp, hai đội bóng đã cống hiến cho khán giả những màn phối hợp tấn công cực kỳ mãn nhãn. Nhờ khả năng phòng thủ tốt hơn, CLB Long An vượt lên dẫn 8-4. Liền sau đó, ngoại binh Siriwan Deekaew với nhiều pha dứt điểm ấn tượng giúp CLB Thông tin cân bằng tỉ số 9-9.

Ở những phút tiếp theo, các tay đập trẻ của Long An, đặc biệt là Khánh Vy đã liên tục làm khổ hàng thủ CLB Thông tin để bứt lên, thắng 25-20 trong set đầu.

Đội bóng miền Tây giành quyền vào chung kết gây ngỡ ngàng cho cộng đồng bóng chuyền trong nước

Tiếp tục là Khánh Vy với những cú dứt điểm hiểm hóc để giúp CLB Long An vượt lên ở đầu set 2. Lúc này, CLB Thông tin thay đổi chiến thuật, sử dụng các pha tấn công từ sau vạch 3m để hạn chế sức mạnh của hàng chắn đối phương. Bài tấn công này mang đến hiệu quả khi CLB Thông tin dẫn ngược lại với khoảng cách 3 điểm.

Trận đấu diễn ra cực kỳ hấp dẫn khi sau đó, CLB Long An cân bằng lại tỉ số 16-16 và đưa set 2 vào thế giằng co điểm số rất quyết liệt. Ở thời điểm quyết định, đội bóng miền Tây là đội chơi hay hơn để thắng 25-21 sau cú dứt điểm uy lực của Trà My, qua đó vươn lên dẫn 2-0.

Có được sự hưng phấn, CLB Long An dưới những đường chuyền đầy ngẫu hứng của Kim Thoa tiếp tục thi đấu ấn tượng ở nửa đầu set 3 để dẫn trước 14-8.

Mặc dù HLV Phạm Minh Dũng đã đưa ra nhiều phương án khác nhau, trong đó có việc tung cả chủ công trẻ cao 1m87 Phạm Quỳnh Hương, hay chuyền hai số 1 quốc gia Lâm Oanh, vào sân nhưng vẫn không thể cản được phong độ như “lên đồng” của dàn VĐV trẻ Long An.

Dàn sao CLB Thông tin đã có trận đấu dưới sức và phải thi đấu trận tranh hạng 3

Các cô gái Long An tiếp tục thắng set đấu này 25-20, qua đó thắng chung cuộc 3-0 và giành quyền vào chung kết. Đây là kết quả khá sốc khi trước trận đấu này, CLB Thông tin là đội bóng được đánh giá rất cao khi sở hữu dàn VĐV đẳng cấp, giàu kinh nghiệm cùng tay đập xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia Thái Lan hiện nay Siriwan Deekaew. Trong khi đó, CLB Long An hầu hết chỉ là các VĐV trẻ.

Đối thủ của CLB Long An trong trận chung kết sẽ là đội bóng giành chiến thắng trong trận bán kết 2 giữa Ninh Bình LPBank và Geleximco Thái Bình sẽ diễn ra vào lúc 16h ngày 2/3.

