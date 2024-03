"Chân dài" bóng chuyền Trung Quốc cao 1m94 ra mắt ấn tượng, giúp Long An thắng Vietinbank

Chiều ngày 16/3, giai đoạn 1 giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2024 chính thức khởi tranh tại nhà thi đấu TDTT tỉnh Bình Phước bằng màn so tài giữa VTV Bình Điền Long An và Vietinbank. Hai đội bóng này có nhiều điểm tương đồng khi cùng thay HLV trưởng trước mùa giải mới cũng như sử dụng ngoại binh Trung Quốc có chiều cao ấn tượng. Bên cạnh đó, đã có rất đông khán giả đến nhà thi đấu để theo dõi trận đấu này.

Chen Peiyan có màn ra mắt ấn tượng cho VTV Bình Điền Long An

Xứng đáng là trận đấu được chờ đợi, các cầu thủ của hai đội đã cống hiến một thế trận khá hấp dẫn ở tấn công lẫn phòng thủ. Chen Peiyan có những pha xử lý bóng thông minh giúp CLB Long An vượt lên dẫn 9-6. Liền sau đó, đến lượt ngoại binh của Vietinbank là Jin Ye dứt điểm ấn tượng để san hòa 10-10. Khi tỉ số đang là 19-19, Lan Vy và Trà My tỏa sáng giúp CLB Long An có liên tiếp 4 điểm để vượt lên, thắng set đầu 25-22.

Đầu hiệp 2, trong lượt phát bóng của mình, Jin Ye giúp Vietinbank có 5 điểm liên tiếp để dẫn trước 5-0. Ngoại binh cao 1m87 người Trung Quốc và các đồng đội đã chơi rất hay trong set đấu này để duy trì cách biệt lớn, thắng 25-15 và cân bằng tỉ số sau 2 set.

Đội bóng nữ Long An có chiến thắng trong ngày ra quân

Set 3 tiếp tục chứng kiến mà so tài nảy lửa của hai đội với đầu tàu là các ngoại binh Trung Quốc. Tuyển thủ quốc gia Chen Peiyan làm khán giả trầm trồ trước khả năng công thủ khá toàn diện cùng những cú đập uy lực nhờ chiều cao 1m94 để giúp Long An vượt lên dẫn 17-13. Dù bị Vietinbank rút ngắn đáng kể cách biệt xuống còn 22-23 nhưng Long An vẫn có được chiến thắng ở set đấu này với cách biệt 25-22 sau một pha bắt bước 1 lỗi của đối thủ.

Thế trận giằng co điểm số cực kỳ quyết liệt diễn ra trong nửa đầu set 4. Chen Peiyan tiếp tục là cái tên được nhắc đến với những cú dứt điểm ấn tượng giúp Long An vượt lên dẫn 15-12. Sự nỗ lực của Thu Hoài và đồng đội giúp Vietinbank san hòa 18-18. Liền sau đó, Long An tấn công hiệu quả ở nhiều vị trí, lên liền 7 điểm để thắng 25-18, qua đó thắng chung cuộc 3-1 sau 4 set đấu hấp dẫn.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]